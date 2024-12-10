Bu düzenleme, deprem bölgesindeki mükelleflerin mali yükümlülüklerinin esnetilmesi amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildi. Mücbir sebep kapsamındaki bu uzatma, Katma Değer Vergisi (KDV), Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi gibi beyannamelerin süresini kapsıyor.

Hangi Beyannameler İçin Hangi Tarihlerde Uzatma Yapıldı?

1-KDV Beyannameleri

Son Süre (Eski): 30 Aralık 2024

Yeni Süre: 24 Ocak 2025 (Cuma)

Kapsam: Mükellefler tarafından verilmesi gereken KDV Beyannameleri ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatıldı.

2-KDV (Vergi Kesintisi Yapan Mükellefler) Beyannameleri

Son Süre (Eski): 25 Aralık 2024

Yeni Süre: 21 Ocak 2025 (Salı)

Kapsam: Vergi kesintisi yapmakla yükümlü olan mükelleflerin KDV Beyannameleri ile bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatıldı.

3-Damga Vergisi Beyannameleri

Son Süre (Eski): 26 Aralık 2024

Yeni Süre: 20 Ocak 2025 (Pazartesi)

Kapsam: Damga Vergisi Beyannamelerinin ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatıldı.

4-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri

Son Süre (Eski): 26 Aralık 2024

Yeni Süre: 23 Ocak 2025 (Perşembe)

Kapsam: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatıldı.

Mücbir Sebep Kapsamında Uzatma: %80’i Kapsayacak

Söz konusu düzenlemenin yasal altyapısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2/2731 esas numaralı Kanun Teklifi ile oluşturuldu. Önerge, AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt tarafından komisyonda gündeme getirildi ve kabul edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milletvekili Resul Kurt, şu ifadeleri kullandı:

“4 Aralık 2024 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek madde ihdası için verdiğimiz önergenin kabul edilmesiyle mücbir sebep kapsamında uzatma gündeme gelmiştir. Bu önerge, deprem bölgesindeki işletmelerin %80’inden fazlasının mücbir sebep uzatmasından yararlanmasını sağlayacak.”

Kurt, sürecin sadece yasal düzenlemeyle sınırlı kalmadığını, sahadaki taleplerin de dikkate alındığını belirterek, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi, Adıyaman’daki ATSO, ASMMM Odası, esnaf odaları ve diğer STK'larla yoğun bir şekilde görüşmeler gerçekleştirdik. Bu girişimler haklılığımızı ve bölgemizin taleplerini ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

“Her Zaman Deprem Bölgesinin Yanındayız”

Resul Kurt, süreçte destek veren kişilere teşekkür ederek, "Deprem bölgesi için atılan her adım çok kıymetlidir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Bakanlarımız, milletvekillerimiz ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle bu düzenleme hayata geçti. Bu süreçte deprem bölgesinin yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bütçe Görüşmeleri Nedeniyle Yasal Süreç Devam Ediyor

Kanun teklifi, şu an itibarıyla TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeyi bekliyor. Ancak, 9 Aralık - 20 Aralık 2024 tarihleri arasında 2025 yılı bütçe görüşmelerinin devam etmesi nedeniyle, kanunlaşma süreci henüz tamamlanamadı. Bu nedenle, mükelleflerin mağduriyet yaşamaması adına Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 179 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayınlandı. Bu sirküler ile mükelleflerin beyannamelerini zamanında yetiştirememe riski ortadan kaldırılmış oldu.

Deprem Bölgesindeki Esnafa Nefes Aldıracak Düzenleme

Bu uzatmanın, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki esnaf ve işletmeler için büyük bir kolaylık sağladığı vurgulandı. Mali yükümlülüklerin ileri bir tarihe ertelenmesi, depremden etkilenen bölgedeki esnafın toparlanmasına katkı sağlayacak bir düzenleme olarak değerlendirildi.

Kimleri Kapsıyor?

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri,

Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren tüm mükellefler.

Bu düzenleme ile deprem bölgesindeki iş yerleri, beyanname ve ödeme sürelerinin uzatılması sayesinde mali yüklerini daha rahat bir şekilde planlayabilecek.

Bölgede Destek Sürecek

Resul Kurt, açıklamasının sonunda, “Her zaman deprem bölgesinin yanındayız” diyerek şu sözleri ekledi:

"Deprem bölgesindeki esnaflarımızın ve iş insanlarımızın mağduriyetlerini önlemek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bu kapsamda, hem yasal düzenlemelerle hem de sahadan gelen talepleri dinleyerek yol haritamızı belirliyoruz. Bu süreçte esnaf odaları, ticaret ve sanayi odaları, muhasebe ve mali müşavir odaları gibi kurumlarla istişare ettik. Bu çalışmaların sonucunda, mücbir sebep kapsamında uzatmaya gidilmesi yönünde büyük bir adım atılmış oldu."

Deprem bölgesinde faaliyet gösteren mükelleflerin, vergi beyannameleri ve tahakkuk eden vergileri ödeme süreleri uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 179 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile belirlenen bu süre uzatımı, esnaf ve iş insanlarının üzerindeki mali baskıyı hafifletecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen kanun teklifi onaylandığında, bu uzatma daha kalıcı bir yasal zemine oturmuş olacak.

Kaynak : PHA