2024 yılında dernek başkanlığı görevini üstlenen Yusuf Aslan, yaptığı yazılı açıklamayla hem faaliyetlerini özetledi hem de istifasını kamuoyuyla paylaştı. Görev süresi boyunca ekip ruhuyla hareket ettiklerini belirten Aslan, “Nerede bir garip, nerede yardıma ihtiyacı olan bir grup varsa yanlarında olduk. Yeri geldi birlikte güldük, yeri geldi birlikte ağladık” dedi.



8 yetim ailenin evi baştan sona yenilendi

Deprem süreciyle birlikte derneğin yardım faaliyetlerinin ön plana çıktığını vurgulayan Aslan, “6 Şubat depreminin ardından Kahta’da kurduğumuz yönetim ve saha arkadaşlarımızla birlikte acil ihtiyaç sahibi haneleri belirledik. 8 yetim ailemizin evini baştan sona yenileyerek onların yaşamlarına umut olduk” dedi.



Yönetim kurulu ve mahalle temsilcileriyle koordineli çalıştıklarını belirten Aslan, “Kadın kollarımızın da desteğiyle dağıtım organizasyonları gerçekleştirdik. Kahta’da 17 mahalleden 11’ine birebir ulaştık. Öğrencilerimize, yaşlılarımıza kıyafet, nakdi yardım ve gıda desteğinde bulunduk” şeklinde konuştu.



‘Yardım değil hareket anlayışıyla yola çıktık’

Dernek olarak bir yardım kuruluşu değil, bir toplumsal hareket ruhuyla yola çıktıklarını ifade eden Aslan şunları söyledi:



“Biz kurduğumuz yönetimle kendimize şu şiarı edindik: Kimseyi kırmadan, kimseyi dışlamadan her kesimin yanında olacağız. Yardım odaklı bir dernek değil, değişimi ve birlikte kalkınmayı hedefleyen bir hareket olarak başladık. Ancak deprem gibi olağanüstü koşullarda insani sorumluluk gereği yardım faaliyetlerine yöneldik.”



‘Bugün resmi görevim sona erdi, yarın yine sahadayım’

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden ayrıldığını ifade eden Aslan, “Bugünden itibaren Demokrasi ve Birlik Derneği Kahta Şube Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ancak bu sadece resmi bir ayrılıktır. Yarın yine halkımızın, yine yol arkadaşlarımın yanında olmaya devam edeceğim” diyerek sahadaki varlığını sürdüreceğini ifade etti.



Açıklamasının sonunda birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına da teşekkür eden Aslan, “İki sene boyunca omuz omuza yürüdüğüm kıymetli arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Kaynak : PHA