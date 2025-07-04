Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Muharremi Şerif ayı dolayısıyla Cuma namazı sonrası Meydan Camii'nde düzenlenen programa Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun da katıldı. Protokol üyeleri, kazan başına geçerek vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıttı.



Vali Varol: "Toplumsal dayanışmamızı artırıyor"

Etkinlikte konuşan Vali Osman Varol, aşurenin birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren önemli bir gelenek olduğunu belirterek, “Bu tür etkinlikler toplumsal bağlarımızı kuvvetlendiriyor. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



Alkayış: “Aşure, kadim Anadolu kültürünün bir parçası”

Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ise aşurenin sadece bir tatlı değil, aynı zamanda hoşgörü, paylaşma ve dayanışma kültürünün simgesi olduğunu vurgulayarak, “Bu gelenek, yüzyıllardır Anadolu’nun her köşesinde yaşatılıyor. Böyle etkinliklerle toplumsal birlikteliğimiz daha da perçinleniyor” ifadelerini kullandı.



Programın sonunda vatandaşlara ikram edilen aşurelerin ardından dualar edildi. Etkinlik, hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak : PHA