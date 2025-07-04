Yasağa göre, Adıyaman genelindeki tüm ormanlık alanlarda mangal, semaver gibi ateşli piknikler, dilek feneri, meşale, havai fişek ve yangın riski taşıyan her türlü malzemenin kullanımı yasaklandı. Ayrıca ormanlık alanlarda her türlü ateş yakılması kesin olarak yasaklandı.





Belirli mesire alanlarında ateşsiz pikniğe izin

Valilik açıklamasında, Alidağı Mesire Alanı, Adıyaman Şehir Ormanı, Yeşilkuşak Mesire Alanı, Budaklı, Beypınarı ve Karadağ Mesire Alanlarında ateşsiz olmak kaydıyla piknik, yürüyüş ve sportif faaliyetlerin serbest olduğu vurgulandı.



Yetkililer, alınan kararın vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olduğuna dikkat çekerken, tüm yurttaşlardan kurallara titizlikle uymaları istendi.

Kaynak : PHA