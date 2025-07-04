Derbi Heyecanı Takvime Yayıldı
Yeni sezonda Süper Lig’in kritik derbi mücadeleleri şu haftalarda oynanacak:
5. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
8. hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
11. hafta: Galatasaray - Trabzonspor
14. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
16. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
Bu karşılaşmalar futbolseverlerin nefesini kesecek mücadelelere sahne olacak.
İlk Hafta Maçları
Sezonun açılış haftasında oynanacak maçlar şöyle:
Karagümrük - RAMS Başakşehir
Eyüpspor - Konyaspor
Rizespor - Göztepe
Fenerbahçe - Alanyaspor
Kayserispor - Beşiktaş
Samsunspor - Gençlerbirliği
Trabzonspor - Kocaelispor
Gaziantep - Galatasaray
Antalyaspor - Kasımpaşa
Sezon Takvimi Belli Oldu
Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak. Sezonun ilk yarısı 19-22 Aralık 2025 tarihleri arasında oynanacak müsabakalarla sona erecek. Ligin ikinci yarısı ise 16-19 Ocak 2026 tarihleri arasında başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.
Kaynak : PHA