Derbi Heyecanı Takvime Yayıldı
Yeni sezonda Süper Lig’in kritik derbi mücadeleleri şu haftalarda oynanacak:

5. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

8. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

11. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

14. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

16. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

Bu karşılaşmalar futbolseverlerin nefesini kesecek mücadelelere sahne olacak.

İlk Hafta Maçları
Sezonun açılış haftasında oynanacak maçlar şöyle:

Karagümrük - RAMS Başakşehir

Eyüpspor - Konyaspor

Rizespor - Göztepe

Fenerbahçe - Alanyaspor

Kayserispor - Beşiktaş

Samsunspor - Gençlerbirliği

Trabzonspor - Kocaelispor

Gaziantep - Galatasaray

Antalyaspor - Kasımpaşa

Sezon Takvimi Belli Oldu
Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak. Sezonun ilk yarısı 19-22 Aralık 2025 tarihleri arasında oynanacak müsabakalarla sona erecek. Ligin ikinci yarısı ise 16-19 Ocak 2026 tarihleri arasında başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

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Kaynak : PHA

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