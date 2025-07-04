Derbi Heyecanı Takvime Yayıldı

Yeni sezonda Süper Lig’in kritik derbi mücadeleleri şu haftalarda oynanacak:



5. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor



8. hafta: Galatasaray - Beşiktaş



11. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe



11. hafta: Galatasaray - Trabzonspor



14. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray



16. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş



Bu karşılaşmalar futbolseverlerin nefesini kesecek mücadelelere sahne olacak.



İlk Hafta Maçları

Sezonun açılış haftasında oynanacak maçlar şöyle:



Karagümrük - RAMS Başakşehir



Eyüpspor - Konyaspor



Rizespor - Göztepe



Fenerbahçe - Alanyaspor



Kayserispor - Beşiktaş



Samsunspor - Gençlerbirliği



Trabzonspor - Kocaelispor



Gaziantep - Galatasaray



Antalyaspor - Kasımpaşa





Sezon Takvimi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak. Sezonun ilk yarısı 19-22 Aralık 2025 tarihleri arasında oynanacak müsabakalarla sona erecek. Ligin ikinci yarısı ise 16-19 Ocak 2026 tarihleri arasında başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Kaynak : PHA