Türkiye genelinde 8 bin sporcunun katıldığı Kick Boks Şampiyonasında büyük başarılar elde eden Adıyamanlı sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’i ziyaret etti.

Tüm branşlarda olduğu gibi Kick Boks’da önemli başarılara imza attıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Şampiyon Sporcuları tebrik ederek şöyle şunları söyledi:

"Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 2 sporcumuzun elde ettiği derece ile gurur duyduk. Bu başarının elde edilmesi hiç tesadüf değil. Sporda disiplin, ahlak, inanç, azim ve çalışma hırsı olduğu sürece yeni başarılar gelmeye devam edecektir. Kendilerini yetiştiren başta antrenörümüz olmak üzere onları sporda teşvik eden ailelerine de ayrıca teşekkür ediyorum.

İlimizi başarıyla temsil ederek Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan sporcularımızın hepsi ile gurur duyuyorum"

İl Müdürü Fikret Keleş kendisini ziyaret eden sporcularımıza spor malzemesi hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

