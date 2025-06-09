Gönüllülerin desteğiyle geniş çaplı yardım

Kahta genelinde gönüllülerin yoğun katılımıyla yürütülen yardım faaliyetlerinde, kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, çocuklara bayram sevinci yaşatacak oyuncaklar hediye edildi. Ayrıca ekonomik durumu yetersiz bireyler için ayakkabı yardımı da yapıldı.

Başkan Aslan: “Bayramın bereketini birlikte paylaştık”

Yardım organizasyonuna dair açıklamalarda bulunan DEMBİR-DER Kahta Şube Başkanı Yusuf Aslan, dayanışma kültürünün önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kurban Bayramı’nın bereketini ve sevincini toplumun her kesimiyle paylaşmak istedik. Bu vesileyle hem çocuklarımızın yüzünü güldürdük hem de ailelerimizin bayram sofralarına katkıda bulunduk. Emeği geçen tüm gönüllülerimize ve destekçilerimize teşekkür ediyorum.”

Sosyal sorumluluk vurgusu

DEMBİR-DER Kahta Şubesi, önümüzdeki dönemde de toplumsal dayanışmayı güçlendiren projelere ağırlık vereceğini ve sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Bayram boyunca yapılan yardımlar, ilçede takdirle karşılandı.

Kaynak : PHA