Milli Eğitim Bakanlığı, Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli’ni 2025-2026 eğitim yılında 81 ilde 299 okuldan daha fazla okulda yaygınlaştıracak. 5’inci sınıflarda haftada 14 saat İngilizce, 2 saat Almanca eğitimi verilecek.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim yılında 26 ilde 32 okulda 2.999 öğrenciyle pilot uygulaması başlatılan Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli’ni genişletiyor.

İngilizce ders saatlerinin artırıldığı ve ikinci yabancı dil olarak Almanca’nın eklendiği model, bu yıl 32 okulun 6’ncı sınıflarında devam ederken, 81 ilde 299 okula yayıldı.

2025-2026 eğitim yılında modelin kapsamı daha da genişletilmesi hedeflendi.

BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU HAZIRLANDI

MEB, modeli uygulamak isteyen okullar için “Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli Kapsamına Alınacak Okullara İlişkin Başvuru ve Uygulama Kılavuzu” hazırladı.

Okulların başvurularının komisyonlarca incelenecek ve uygun görülenler MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bildirileceği ve sonuçların 18 Temmuz 2025’e kadar açıklanacağı kaydedildi.

ORTAOKULUN TÜM KADEMELERİNDE UYGULANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre öğrenci, veli ve öğretmen talepleri doğrultusunda model, 5’inci sınıflarla sınırlı kalmayıp 6, 7 ve 8’inci sınıfları da kapsayacak şekilde güncellendi.

Yeni ders çizelgesine göre, 5’inci sınıflarda haftada 14 saat İngilizce ve 2 saat Almanca, 6’ncı sınıflarda 8 saat İngilizce ve 2 saat Almanca, 7’nci sınıflarda 7 saat İngilizce ve 2 saat Almanca, 8’inci sınıflarda ise 5 saat İngilizce ve 2 saat Almanca eğitimi verilecek.

ÜCRETSİZ DERS KİTAPLARI VE DİJİTAL KAYNAKLAR

Model kapsamındaki okullarda ücretsiz yabancı dil ders kitapları ve eğitim araçları MEB tarafından dağıtılacak.

EBA’daki kaynaklara ek olarak “Diyalekt” ve “Diyalekt Kids” platformları ile zümre öğretmenlerince hazırlanan materyaller kullanılacak. Başka kaynaklara izin verilmeyecek. Modelde eğitim almak istemeyen öğrenciler için normal sınıflar açılabilecek, velilerden ücret talep edilmeyecek ve “proje okulu/şubesi” gibi isimlendirmeler yapılmayacak.