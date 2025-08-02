Kuraklık tütün üretimini vurdu



Tütün üreticilerinin bir yıllık emeğinin heba olduğunu belirten Coşkun, sulama yapılabilseydi ürünlerin çok daha verimli olacağını söyledi. Bölgedeki kuraklık ve yüksek sıcaklık koşullarının önceden bilinmesine rağmen hiçbir önlem alınmadığını savunan Coşkun, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Normalde bu tütün, sulama yapılsaydı boyum kadar büyüyebilirdi. Ancak sulama yapılmadığı için hem cüssesi çok küçük kaldı hem de tamamen kuruyarak kullanılamaz hale geldi. Tütün üreticilerimiz için ciddi bir mağduriyet söz konusu."



Çamgazi Barajı kurudu, Atatürk Barajı'ndan faydalanılamıyor



Bölgedeki üreticilerin geçmişte Çamgazi Barajı’ndan faydalanarak sulama yaptığını ancak bu yıl barajın kuruması nedeniyle su temin edemediklerini aktaran Coşkun, Adıyaman'ın hemen yanı başındaki Atatürk Barajı’ndan ise çiftçilerin yararlanamadığını belirtti.



"Elimizde büyük bir imkan olan Atatürk Barajı bulunmasına rağmen, Adıyaman halkı ve çiftçisi bu kaynağın nimetlerinden yararlanamıyor. Mevcut imkanlara rağmen çiftçilerimiz susuzlukla baş başa bırakılıyor. Bu kabul edilemez."



Mağduriyetin giderilmesi çağrısı



Coşkun, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm yetkili kurumları göreve çağırarak, çiftçilerin uğradığı zararın tespit edilmesini ve gerekli desteklerin ivedilikle sağlanmasını istedi. Susuzluk nedeniyle büyük ekonomik kayıp yaşayan üreticilerin taleplerinin görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgulayan Coşkun, “Mağduriyetin derhal gündeme alınmasını talep ediyoruz” dedi.



Ziyaret sırasında tarlalarında tütünü kuruyan üreticiler de yaşadıkları sorunları DEM Parti heyetine anlattı. Üreticiler, alternatif sulama projelerinin hızla hayata geçirilmesini ve destek mekanizmalarının devreye alınmasını istediklerini belirtti.

Kaynak : PHA