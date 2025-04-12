DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin kamuoyuna yansıyan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Özellikle “13 Maddelik Talepler Listesi” başlığıyla medyada yer bulan içeriklere dikkat çeken Doğan, söz konusu maddelerin yeni hazırlanmış bir belge değil, partinin daha önce çeşitli platformlarda kamuoyuyla paylaştığı talepler olduğunu vurguladı.

“Alt Alta Sıralanmış Taleplerin Liste Gibi Sunulması Doğru Değil”

Ayşegül Doğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la sürecin nasıl ilerleyeceğini ve nasıl gelişeceğini değerlendirdi. Görüşme sonrası konuya dair yazılı bir açıklama yapıldı. Buna rağmen; bazı haberlerde ‘13 Maddelik Talepler Listesi’ olarak sunulan maddeler, DEM Parti’nin çeşitli mecralarda kamuoyuyla paylaştığı talepleridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir talepler listesi sunulmuş değildir. Aylardır kamuoyunda tartışılan gündemleri ve konu başlıklarını alt alta sıralayıp, bunu da heyetimizin sunduğu bir ‘Talepler Listesi’ gibi yaymak doğru değildir.”

Görüşmenin İçeriği Üzerine Tartışmalar Sürüyor

DEM Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen söz konusu görüşme, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, görüşmenin içeriğine dair çeşitli iddialar ve yorumlar da gündemdeki yerini koruyor. Partiden yapılan açıklamalarda, görüşmenin çözüm süreci, Kürt sorunu ve demokratikleşme gibi başlıklar üzerinde odaklandığı ifade edilmişti.

Ayşegül Doğan’ın son açıklamalarıyla birlikte, taraflar arasında yapılan görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflenirken, söz konusu iddiaların dayandığı kaynakların doğruluğu da yeniden tartışmaya açıldı.

Kaynak : PHA