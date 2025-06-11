Anma programı 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de, Abdülhamid Han Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Sanat, siyaset ve anılar bir arada

Etkinliğin sunumunu yazar ve şair Murat Kayış gerçekleştirecek. Program, açılış konuşmalarıyla başlayacak ve sinevizyon gösterimi ile devam edecek. Ardından sahneye çıkacak konuşmacılar, Sırrı Süreyya Önder’in yaşam öyküsünden kesitleri ve kişisel anılarını paylaşacak.

Gecede ayrıca Antique Band tarafından müzik dinletisi sunulacak. Murat Kayış, programın sonunda sahne alarak şiir dinletisi gerçekleştirecek.

DEM Parti'den davet

DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Av. Hüseyin Coşkun, anma etkinliğine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Adıyamanlı hemşehrimiz, mücadele arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i hep birlikte anacağız. Onun halklar arasında barışı, adaleti ve özgürlüğü savunan yaşamını, sanatla ve siyasetle ördüğü mücadele çizgisini anılarla yaşatacağız. Tüm halkımızı bu anlamlı programa bekliyoruz.”

Sırrı Süreyya Önder’in hastalık ve vefat süreci

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle bilinci kapalı ve nabızsız halde hastaneye kaldırıldı. Yapılan acil müdahaleyle dolaşımı yeniden sağlanan Önder’e yapılan tetkiklerde, aort damarında boydan boya yırtık tespit edildi. Aynı gece saat 23.35’te acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık 12 saat süren ameliyatta by-pass ve aort greftleme işlemi uygulandı.

Yoğun bakımda geçen 18 günlük tedavi sürecinin ardından, gelişen komplikasyonlara bağlı olarak çoklu organ yetmezliğine giren Önder, 3 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.10’da İstanbul’daki Florence Nightingale Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Önder için 4 Mayıs 2025 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. Törenin ardından vasiyeti üzerine Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynak : PHA