"Suriye’de Tekçi ve Dışlayıcı Anlayışın Acı Sonucu"

Açıklamada, DEM Parti’nin 2011’den bu yana Suriye’de demokratik ve kapsayıcı bir anayasal çözümün savunucusu olduğu vurgulanırken, 8 Aralık 2024’te Esad rejiminin devrilmesiyle HTŞ’nin (Heyet Tahrir el-Şam) kontrolü ele geçirdiği ve Suriye’nin farklı etnik ve dini gruplarını dışlayan bir yönetim anlayışı izlediği ifade edildi.

"Son olarak Lazkiye ve Tartus’ta Arap Alevilerine yönelik gerçekleştirilen katliamlar, bu tekçi ve dışlayıcı anlayışın acı bir sonucudur. Hama, Humus ve birçok köyde yoğunlaşan ve failinin HTŞ olduğu saldırılara tanık oluyoruz. Bu gelişmeler, Suriye’de iç savaşın halen bitmemiş olduğunun açık göstergesidir. Durum son derece ciddidir ve dünya kamuoyunun gözleri önünde tarihin en büyük Alevi katliamlarından biri yaşanmaktadır." denildi.

"Suriye’de Yeni Bir Diyalog Süreci Başlatılmalı"

DEM Parti liderleri, HTŞ’nin Alevi halkına yönelik saldırılarını ve zorla yerinden etme politikalarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, şu çağrıyı yaptı:

"HTŞ yönetimi, derhal bu saldırılara son vermeli ve Arap Alevilerinin meşru ve demokratik taleplerini tanımalıdır. Bu trajik gelişmeler bir kez daha göstermektedir ki Suriye’de kalıcı barış ve toplumsal huzurun yolu, tüm halkların ve inanç gruplarının eşit ve adil şekilde temsil edildiği bir yönetim anlayışından geçmektedir. Tek taraflı yürütülen idari, hukuki ve siyasi girişimlere son verilmeli, tüm kesimlerin uzlaşabileceği yeni bir diyalog ve inşa süreci başlatılmalıdır."

"Türkiye, HTŞ ile İlişkisini Gözden Geçirmeli"

Açıklamada, Türkiye’nin HTŞ yönetimiyle ilişkisini gözden geçirmesi gerektiği vurgulanarak, hükümete çağrıda bulunuldu:

"Türkiye’deki iktidarı, HTŞ yönetimiyle kurduğu yakın ilişkiyi ve her türlü işbirliğini gözden geçirmeye, bu katliamları önlemek üzere yapıcı bir yaklaşım sergilemeye davet ediyoruz."

"Uluslararası Kamuoyu Etkin Tutum Almalı"

Hatimoğulları ve Bakırhan, uluslararası toplumu da harekete geçmeye çağırarak, şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası kamuoyunu Lazkiye ve Tartus’ta yaşanan bu katliamlara karşı etkin bir tutum almaya ve Suriye’deki Alevi halkıyla dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz."

DEM Parti’nin açıklaması, Suriye’deki son gelişmelere karşı Türkiye’nin ve uluslararası toplumun daha net bir tavır sergilemesi gerektiğini ortaya koyarken, bölgedeki çatışmaların sadece Suriye’yi değil, tüm Ortadoğu’yu etkileyebileceği yönündeki endişeleri de gündeme getirdi.

Kaynak : PHA