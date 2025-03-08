Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin Huzuru Kars Güvenlik Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Konya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 2 yaşındaki Rana bebeğin trajik ölümü üzerinden konunun önemine dikkat çekti.

"Hayvanların Sayımı Yapılacak, Kamuoyuyla Paylaşılacak"

İçişleri Bakanlığı olarak tüm illerde bakım evlerindeki hayvanların sayımını yapmak üzere bir komisyon oluşturacaklarını belirten Yerlikaya, bu çalışmanın düzenli aralıklarla kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi:

"Bütün bakım evlerindeki hayvan sayılarını tespit edecek bir komisyon kuruyoruz. Sürekli olarak bu sayıların artıp artmadığını, azalıp azalmadığını takip edeceğiz. Bu süreci şeffaf şekilde vatandaşlarımızla paylaşacağız."

Yerlikaya, ilgili yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin yakından denetleneceğini belirterek, "Bazı belediyeler bu süreci hakkıyla yerine getiriyor, ancak bazıları görevlerini yapmıyor. Kim bu görevleri aksatıyorsa gereğini yapacağız," dedi.

"Yeni Bakımevleri Yapılacak, Süreç Takip Edilecek"

Bakan Yerlikaya, sahipsiz hayvanlar konusunda hem mevcut bakımevlerinin iyileştirileceğini hem de yeni bakımevleri yapılacağını belirtti.

"Meclisimiz, milletimizden gelen sesleri dinledi ve sokak hayvanlarıyla ilgili yeni bir yasa çıkardı. Biz de bu yasa çerçevesinde bakım evlerini artıracağız. Yeni yapılacak bakımevleri için ne kadar ilerleme kaydedildiğini her ay açıklayacağız."

"İhmal Edenler Soruşturulacak"

Konya’daki saldırıya ve daha önceki benzer olaylara değinen Yerlikaya, ihmalin olduğu her bölgede soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"Konya'daki olayda olduğu gibi daha önce pek çok şehirde benzer üzücü hadiseler yaşandığında, o günün sabahında müfettiş gönderdim. Bugün de Konya'ya mülkiye müfettişleri gönderdim. Gittikleri yerlerde gerçekten kanuna uygun bir süreç işliyor mu, ıslah ve bakım çalışmaları yürütülüyor mu, bunları inceleyecekler. Eksiklik varsa, sorumlular hakkında soruşturma izni vereceğim ve adalete teslim edeceğim."

"Belediye Başkanları ve Valiler Sorumluluklarını Yerine Getirmeli"

Yerlikaya, 30 büyükşehir belediye başkanı ve 51 ilin valilerine net bir mesaj vererek, sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi:

"Biz kanunun bizden istediği her şeyi yerine getirmek zorundayız. 30 büyükşehirde belediye başkanları, 51 ilde valiler ve özel idareler, ilçeler dahil tüm yöneticiler bu sorumluluğu almak zorunda. Halkımızın huzuru ve güvenliği için gereken tüm önlemleri alacağız."

Sokak Hayvanları İçin Yeni Bir Süreç Başlıyor

Bakan Yerlikaya’nın açıklamaları, sokak hayvanları konusunda hükümetin daha sıkı önlemler alacağına işaret ederken, bakımevleri, hayvan nüfusunun kontrolü ve saldırı vakalarına karşı sert tedbirler uygulanacağını gösteriyor.

Yetkililerin nasıl bir yol haritası izleyeceği ve belediyelerin bu sürece nasıl dahil olacağı merakla beklenirken, sahipsiz hayvanların durumuna ilişkin yeni düzenlemelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtiliyor.

Kaynak : PHA