Vatandaşlar ve Esnaf Endişeli

Bölgedeki vatandaşlar, özellikle sabah ve akşam saatlerinde çocukların, yaşlıların ve yayaların tedirgin olduğunu dile getiriyor. Adıyaman’ın en işlek noktalarından biri olan çarşı merkezinde, sokak hayvanlarının kontrolsüz bir şekilde çoğalması, korkuya ve bazı durumlarda saldırı riski endişesine sebep oluyor.

Bölgedeki esnaf, "Halkbank önünde köpekler grup halinde sürekli burada bulunuyor. İnsanların yaşam alanı olan bu yer artık onların yuvası haline geldi. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililere Çağrı: Çözüm Üretilmeli

Vatandaşlar, Adıyaman Belediyesi ve ilgili kurumların bu konuda bir adım atmasını, sokak hayvanlarının barınaklara yönlendirilmesini ve daha sağlıklı bir ortam oluşturulmasını talep ediyor.

Yetkililerden, hem vatandaşların güvenliğini sağlayacak hem de hayvanların sağlığını koruyacak insancıl bir çözüm üretilmesi bekleniyor. Kısırlaştırma, barınak desteği ve beslenme noktalarının oluşturulması gibi önlemler, hem bölge sakinlerinin hem de sokak hayvanlarının güvenliği için önem arz ediyor.

Şehirde hayvan hakları savunucuları ise hayvanlara zarar verilmeden, kontrollü bir şekilde rehabilitasyon süreçlerinin işletilmesi gerektiğini vurguluyor.

Yetkililerin konuya ilişkin nasıl bir çözüm geliştireceği ise merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA