CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, deprem sonrası yaşadığı zorlukları anlatan Pınar Arslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Milletvekili Asu Kaya’ya teşekkür ederek, kadınların sesi olmak için mücadele edeceğini belirtti.

"Hem Anneyim, Hem Babayım, Kadınların Sesi Olmak İçin Buradayım"

Kürsüye çıktığında heyecanını gizlemeyen Arslan, "Ben depremzede bir kadınım. Hem anneyim hem babayım. Çok acı bir yerden geldim. Kadınların sesi olmak istiyorum" diyerek konuşmasına başladı. "Bağırayım değil mi? Sesimi duyun!" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

CHP’ye katılım sürecini anlatan Arslan, "Eğer Asu Kaya beni tanımasaydı, belki bugün burada konuşma yapamayacaktım. O benim sesim oldu. Sayın belediye başkanımız Abdurrahman Tutdere’ye çok teşekkür ediyorum. Kasım ayında kadınların sesi oldu. Çünkü bizi çok seviyor, dostumuz o. Ve 23 yıl sonra CHP Adıyaman’da kazandı. Gurur duyuyorum" dedi.

"Depremde Herkes Can Derdindeyken, Bazıları Siyaset Konuşuyordu"

Deprem sonrası yaşananları anlatan Arslan, en büyük hayal kırıklıklarından birinin felaket günlerinde siyasetin ön plana çıkarılması olduğunu belirterek, "Deprem sırasında her insan canını kurtarmaya çalışırken, bazıları siyaseti konuşuyordu. O acı günlerde herkes yönünü belirledi. Çok şükür, Elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

"Belgesel Çekerek Kadınların Sesi Oldum"

Deprem sonrası yaşanan zorlukları belgelemek adına bir proje duyduğunu ve bu sürece katılmak için harekete geçtiğini belirten Arslan, şu sözleri kullandı:

"Bir gün Instagram'da bir proje gördüm. Başlığı ‘Kadın ve Belgesel’di. Kendime dedim ki ‘Pınar, kalk git!’ Ve gittim. İyi ki de gitmişim. Önce yüzümüz çekilecek sandım. Meğer kameraman, kurgu, her şeyi biz yapacakmışız. ‘Neden olmasın? Memleketim için yaparım’ dedim ve yaptım. Şu anda belgeselimiz İzmir'de yayınlanıyor ve ben kadınların sesi olmak için buradayım."

Sadece kameraman değil, aynı zamanda sunucu ve sosyal medya yöneticisi olarak da çalıştığını belirten Arslan, CHP’nin kadınların hayatını değiştirdiğini vurguladı.

"Atatürk’ü Çok Seviyorum, Kadınların Sesi Oldu"

Konuşmasının devamında Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğu hayranlığı dile getiren Arslan, "Onun hangi dine inandığı beni ilgilendirmiyor. Madem laiksek, Atatürk kadınların sesi oldu, ben de kadınların sesi olmaya devam edeceğim" dedi.

Son olarak etkinlikte gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, "Dünden beri herkes bana çok iyi davranıyor. Hepinizi çok seviyorum. Saygıyla eğiliyorum. Kadınlar günümüz kutlu olsun!" diyerek sözlerini tamamladı.

Etkinlikte Arslan’ın samimi ve güçlü sözleri, salondaki kadınlardan büyük alkış aldı. CHP yetkilileri, kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayarak, kadın dayanışmasının güçlenmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : PHA