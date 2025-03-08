İlk kaza Atatürk Caddesinde meydana geldi.

M.K., idaresindeki 34 ESN 663 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Cumali Demir'e çarptı. Kazada yaralanan yaya Demir, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer kaza 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Y.G., idaresindeki 02 ADZ 976 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Y.G., ile motosiklette bulunan İ.K. , ağır yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak : PHA