DEM Parti'nin isim değişikliğine gideceği ve yeni isimde 'Demokratik Cumhuriyet' kavramının olacağı iddia edilmişti.

DEM Parti basın bürosu ise söz konusu iddiaları yalanladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bazı basın ve yayın organlarında partimizin ismini değiştireceği, bileşen hukukumuzun ve eş genel başkanlarımızın değişeceği konusunda haberler çıkmıştır. Söz konusu haberlere dair Partimizin yetkili kurullarında herhangi bir değerlendirme ve tartışma yapılmamıştır.'

Kaynak : PERRE