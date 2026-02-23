Adıyaman'da Vergi Haftası kutlamaları başladı. Toplumda vergi bilincinin güçlendirilmesi, verginin gönüllü ve düzenli ödeme alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftasında gerçekleştirilen Vergi Haftası kapsamında il genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bu çerçevede, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Vergi Haftası dolayısıyla İl Defterdarı Mustafa Kurt ve Defterdarlık personelini kabul etti. Gerçekleşen kabulde hafta boyunca planlanan etkinlikler ele alınırken, verginin ülkenin kalkınması ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Vali Varol Vergi Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, 'Bu yıl 37'ncisi kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla vergisini zamanında ve düzenli ödeyen tüm mükelleflerimize, ilimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyor; özveriyle görev yapan tüm Defterdarlık personelimizin Vergi Haftası'nı kutluyor, mükelleflerimize bol ve kazançlı bir yıl diliyoruz' dedi.

Vergi Haftası etkinliklerinin hafta boyunca çeşitli programlarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PERRE