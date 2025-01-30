"TBMM’de özel yetkilendirilmiş bir komisyon kurulsun"

DEM Parti Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Ayşegül Doğan, hükümete "Devlet demokratik bir değişime ve dönüşüme hazır mı?" sorusunu yöneltti. Doğan, Kürt sorununun çözümü için TBMM'de özel bir komisyon kurulması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin toplumsal barışa ihtiyacı var. Gelin bu konuda Meclis inisiyatif alsın. Tüm kesimlerin mutabık kaldığı zeminlerden biri olarak bugüne kadar TBMM adres gösterildi. Meclis’te temsil edilen tüm siyasi partiler, fark gözetmeksizin yan yana gelmeyi kabul etmeli. Özel yetkilendirilmiş bir komisyon oluşturulsun. Tarihsel yüzyıllık bir soruna, 50 yılı çatışmayla geçen bu sürece çözüm üretebilecek, silah ve şiddetten arındırılmış demokratik yolların önünü açabilecek bir çerçeve oluşturulmalı."

"İktidar ne bekliyor?"

Silahların bırakılması yönünde çağrı yapılması beklentisine de yanıt veren Doğan, "Biz savaşın bitmesini istiyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Biz bir demokratik mücadele ve müzakere partisiyiz. Bunun için emek veriyoruz. Savaş bitsin diye silah bir yöntem olarak kullanılmasın, buna ihtiyaç duyulmasın, nedenleri ortadan kaldırılsın diyoruz. Peki biz bu kadar açık çağrı yaparken, Sayın Öcalan da mesajlarını kamuoyuna ifade ederken ne bekleniyor?"

"Silahlar nasıl gömülecek? Cumhurbaşkanı açıklamalı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrılarının yanıtsız kaldığını söyleyen Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Silahlar gömülsün" çağrısına şu sorularla yanıt verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Silahlar gömülsün’ diyor. Evet, gömülsün. Peki nasıl gömülsün? Nereye gömülsün? Ya sonra ne olacak? Çatışmasızlık nasıl kalıcı hale getirilecek? Bunlar yanıt bekleyen sorular."

"Tecridi kaldırın, gazeteciler Öcalan’a sorularını sorsun"

Abdullah Öcalan’ın kamuoyuna açıklamalar yapmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Doğan, şu çağrıyı yaptı:

"Sayın Öcalan’ın farklı kesimlerle görüşmesinin önü açılmıyor. Çağrıyı nasıl yapacak? Kime yapacak? Örgütüyle nasıl iletişim kuracak? Kaldırın tecridi, gazeteciler gitsin Sayın Öcalan’a sorularını sorsun. Eğer gitmek isteyen siyasetçiler, akademisyenler, sivil toplum örgütleri varsa onlara da izin verin."

Doğan, hükümetin çözüm sürecinde samimi olup olmadığının kamuoyu tarafından sorgulandığını belirterek, "Eğer gerçekten bir çözüm süreci konuşuluyorsa, şeffaf olunmalı, kamuoyuna doğru bilgiler aktarılmalı" dedi.

Siirt Belediyesi'ne Kayyum Atanmasına Tepki

Doğan, DEM Partili Siirt Belediye Başkanı Sofya Alagaş’ın tutuklanarak yerine kayyum atanmasını da sert bir şekilde eleştirdi. Alagaş’ın yargılanma sürecinin hızlandırıldığını belirten Doğan, “Kayyum atanmak istendiği için ceza verildi” dedi.

"Belediyelerimize ceza verildiği için değil, kayyum atanmak istendiği için yargı süreci hızlandırılıyor. Hakkari Belediye Eş Başkanımıza yapıldığı gibi önce tutuklanıyor, sonra hızla gerekçe üretiliyor. Türkiye toplumu bunu görüyor."

Kartalkaya Yangını: "Bu bir ihmal değil, bir katliamdır"

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin yaşamını yitirmesine de değinen Doğan, yaşanan felaketi "ihmal değil, bir katliam" olarak nitelendirdi.

"Bu bir yangın değil, bir kaza değil, basit bir ihmal değil. İhmallerin ortaya çıkardığı tam anlamıyla bir katliamdır. DEM Parti olarak ailelere sabır diliyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız."

"Siyasete alet eden biz değiliz, sorumluluk alın"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yangınla ilgili muhalefetin eleştirilerini “siyasete alet etmek” olarak nitelemesine de yanıt veren Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Soma’dan Çorlu tren faciasına kadar yaşananlara bakın. Siyasete alet eden kim? Siyasi iktidar nasıl bir sorumluluk hissediyor? JİTEM davasının zaman aşımına uğramasıyla ilgili nasıl bir sorumluluk alıyorlar? Eğer gerçekten bir sorumluluk hissediliyorsa, istifalar gelmeliydi. Bakanlar görevden alınabilir. Bakanın bizzat kendisi istifa etmeliydi ya da en azından affını istemeliydi."

DEM Parti "Toplumsal Barış ve Özgürlük Buluşmaları"na başlıyor

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun aldığı yeni bir kararı da duyuran Doğan, partinin 1-10 Şubat tarihleri arasında "Toplumsal Barış ve Özgürlük Buluşmaları" başlatacağını açıkladı. Bu kapsamda Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Kocaeli, Tekirdağ, İzmir, Manisa, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara, Konya, Kayseri ve Eskişehir gibi illerde halkla buluşmalar gerçekleştirilecek.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’e yanıt: "Biten bir süreç yok"

Son olarak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in "Görüşmeler bitti, çağrı yapılmasını bekliyoruz" açıklamasına yanıt veren Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bize iletilen bir bilgi yok. Sadece Meclis’teki siyasi partilere yapılan ziyaretler tamamlandı. Ama süreç bitmiş değil. Keşke Sayın Çelik daha yapıcı bir dil kullansaydı."

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, çözüm süreci, Kürt meselesi, kayyum atamaları ve Kartalkaya yangınıyla ilgili sert açıklamalarda bulunarak hükümete sorumluluk alma çağrısı yaptı. Partinin önümüzdeki günlerde düzenleyeceği toplantılarla "Toplumsal Barış ve Özgürlük Buluşmaları" kapsamında halkla buluşacağını duyurdu.

Kaynak : PHA