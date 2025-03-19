"Haksızlık Kime Yapılırsa Karşısında Dururuz"

Coşkun, açıklamasında CHP’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı. Biz DEM Parti olarak, haksızlık nereden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın, karşısında durmayı ilke edinmiş bir siyasi gelenekten geliyoruz" dedi.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının hukuka aykırı olduğunu belirten Coşkun, "İstanbul gibi büyük, Türkiye’nin kalbi olan bir şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bu şekilde gözaltına alınması hem ülkemiz hem de siyaset açısından kabul edilemez bir durumdur" ifadelerini kullandı.

"Bu Bir Hukuk Ayıbıdır"

Ekrem İmamoğlu’nun daha önce de çeşitli soruşturmalara tabi tutulduğunu, savcılığa davet edildiğinde giderek ifadesini verdiğini hatırlatan Coşkun, "Bugün kaçma veya saklanma şüphesi bulunmayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın evinden gözaltına alınması açık bir hukuk ayıbıdır" diyerek süreci eleştirdi.

DEM Parti olarak bu haksızlığı kabul etmediklerini vurgulayan Coşkun, "Demokrasi için, adalet için, barış için CHP’ye desteğimizi esirgemeyeceğiz. Bir an önce bu hukuksuzluklara son verilmeli, Ekrem İmamoğlu tutuksuz yargılanmak üzere derhal serbest bırakılmalıdır" çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA