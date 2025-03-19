Açıklamaya CHP İlçe örgütleri, Belde Belediye Başkanları ve çok sayıda partilinin yanı sıra DEM Parti İl Başkanı Hüseyin Coşkun, Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve Adıyaman Belediyesi Başkan Yardımcıları Mehmet Tırpan ile Ufuk Bayır da katıldı.

"Milletin İradesine Darbe Yapılmıştır"

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, yaptığı basın açıklamasında hükümeti sert sözlerle eleştirerek, "Türkiye, halkın seçme ve seçilme hakkını hedef alan büyük bir siyasi saldırıya uyandı" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevresindeki çıkar gruplarının, halkın iradesine açık bir darbe girişiminde bulunduğunu söyleyen Doğan, "Bu, sadece CHP’ye değil, milletin tamamına yönelik bir saldırıdır" dedi.

Doğan, CHP’nin son seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi olduğunu hatırlatarak, "Halkçı belediyecilik anlayışımız, ön seçim kararlılığımız, şeffaf ve adil yönetim ilkelerimiz, iktidarın korkulu rüyası haline geldi. Seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar, zorbalığa başvuruyor!" diye konuştu.

"Bu Bir Darbedir!"

Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra birçok belediye başkanı, gazeteci ve fikir insanının da gözaltına alındığını belirten Doğan, "Milletin yerine karar vermek, halkın iradesini engellemek için güç kullanmak darbedir!" ifadelerini kullandı. Mevcut iktidarın, ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen küçük bir çıkar grubuna dönüştüğünü vurgulayan Doğan, "Bu güç bertaraf edilmezse, 86 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği kalmayacak, ülkemiz felakete sürüklenecektir" dedi.

"Hukuksuzluğa Karşı Sandıkta Buluşalım"

Demokrasi ve adalet mücadelesinin yalnızca CHP'nin değil, tüm halkın mücadelesi olduğunu vurgulayan Doğan, "Cumhuriyetimizin temel ilkeleri, çok partili demokrasi anlayışı hedef alınıyor" diyerek halkı mücadeleye çağırdı.

Doğan, konuşmasının sonunda CHP’nin bu baskılara boyun eğmeyeceğini belirterek, "Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Gerçek güç halktır ve en sonunda mutlaka halk kazanacaktır" dedi. Tüm yurttaşları sandıkta buluşmaya çağıran Doğan, "23 Mart’ta ön seçim sandıklarında oylarımızla, örgütlü gücümüzle bu hukuksuzluğa dur diyelim!" çağrısında bulundu.

Geniş Katılım ve Destek Mesajları

CHP'nin basın açıklaması sırasında, DEM Parti Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Coşkun ve Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan da sürece ilişkin destek mesajları verdi. STK temsilcileri ve yerel yöneticiler de gözaltılara tepki göstererek, demokrasiye sahip çıkma çağrısı yaptı.

Açıklama, "Her şey çok güzel olacak!" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" sloganları eşliğinde sona erdi.

Kaynak : PHA