DEM Parti’nin açıklamasına göre, ziyaretlerde PKK’nın fesih kararının ardından Türkiye’de yeni bir dönemin inşa edilmesi gerektiği vurgulanacak ve bu bağlamda tüm siyasi partilerin sürece ilişkin görüşleri alınacak.

İlk Görüşme Babacan ile

DEM Parti heyeti, 20 Mayıs Pazartesi sabah saat 11.00’de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından taraflardan yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Saat 14.00’te Saadet Partisi’ne Ziyaret

Heyet, aynı gün saat 14.00’te Saadet Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile görüştü. Görüşmede, demokratikleşme, hak ve özgürlükler ile siyasal çözüm sürecine ilişkin yaklaşımlar ele alındı.

Gözler Yarınki CHP ve Yeniden Refah Görüşmelerinde

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan heyet, 21 Mayıs Salı günü saat 14.00’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek. Görüşmenin basına kapalı yapılacağı bildirildi.

Aynı gün saat 16.00’da ise DEM Parti heyeti, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’nde görüşecek.

Son Durak: Gelecek Partisi

DEM Parti heyetinin ziyaret turu 23 Mayıs Cuma günü saat 16.00’da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yapılacak görüşme ile devam edecek. Görüşme Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde, yine basına kapalı olarak gerçekleşecek.

Yeni Sürece Yönelik Diyalog Arayışı

DEM Parti tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu ziyaretlerin “toplumsal barış, demokratik çözüm ve ortak geleceği inşa etme” çağrısının bir parçası olduğu vurgulandı. Parti heyeti, ziyaret ettiği liderlerle hem sürece dair karşılıklı değerlendirmelerde bulunmayı hem de geniş toplumsal mutabakat zemini oluşturulmasını amaçlıyor.

Görüşmelere ilişkin partilerin ve DEM Parti heyetinin ayrı ayrı basın açıklamaları yapması bekleniyor.

Kaynak : PHA