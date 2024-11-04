Basın açıklamasına Adıyaman Barosu, KESK Adıyaman Şubeler Platformu, CHP İl Başkanlığı, Pir Sultan Abdal Derneği, Demokratik Alevi Derneği, Ferhat Derneği, Kürdistan Komünist Partisi ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği temsilcileri de destek verdi.

"Hukuksuzluklarla Uyanıyoruz"

Açıklamasına ülkede yaşanan sorunlara değinerek başlayan Coşkun, şunları söyledi:

"Maalesef her yeni güne birçok hukuksuzlukla, haksızlıkla, antidemokratik uygulamalarla uyanıyoruz. Ülkede o kadar büyük sorunlar varken, her gün kadınlar ve çocuklar katledilirken, emekliler ve işçiler açlığa, yoksulluğa mahkûm edilmişken, AKP iktidarının tek derdinin Kürtler olduğunu bir kez daha görmüş olduk."

"Kayyumlar Halkın İradesine Müdahaledir"

Coşkun, daha önce iki kez kayyum atanan belediyelerin, 31 Mart yerel seçimlerinde halkın tercihiyle tekrar kazanıldığını hatırlatarak, "Atanan kayyumlarla Kürt halkının seçme ve seçilme hakkı gasp edilmiştir. Bu artık sadece Kürtlerin bir sorunu değildir; 85 milyonun sorunudur. Bu sorun bir demokrasi, özgürlük ve adalet sorunudur. Kayyumların karşısında elbette ki sessiz kalmayacağız. Mücadelemizi devam ettireceğiz, geri adım atmayacağız ve antidemokratik bu kayyum uygulamalarını kabul etmiyoruz," dedi.

"Siyasi Tükenmişliğin Göstergesi"

AK Parti ve MHP iktidarını eleştiren Coşkun, şöyle devam etti:

"Kayyum darbesinde ısrar etmek, siyasi tükenmişliğin göstergesidir. AKP-MHP iktidarı, Hakkâri ve Esenyurt'tan sonra bugün sabah saatlerinde de Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atayarak halkın iradesini gasp etmiştir. Bu saldırı, halk iradesine yönelik gerçekleştirilmiş açık bir gasptır. Daha önce gerçekleştirilen kayyumlar halk tarafından reddedilmiş ve halk kendi iradesini partimizden yana kullanmıştır."

"Türkiye Halkları Zorbalığa Boyun Eğmeyecek"

Coşkun, kayyum atamalarının demokratik meşruiyeti zedelediğini belirterek, şunları ifade etti:

"Bu topraklarda zorbalık ve zulümle hiçbir iktidar ayakta kalmamıştır ve kalmayacaktır. Türkiye halkları bu zorbalığa asla boyun eğmeyecektir. Son yerel seçimlerde iktidar, bu pratikleri nedeniyle büyük kaybetmiştir ve bu yöntemde ısrar ettikçe daha da büyük kaybedecektir."

"Demokrasi ve Özgürlük Sorunu"

Kayyum politikalarının tüm Türkiye için bir demokrasi ve özgürlük sorunu olduğunu vurgulayan Coşkun, şu çağrıda bulundu:

"Hangi partiden ve düşünceden olursa olsun, bu kayyumlar artık bütün Türkiye halklarının seçme ve seçilme hakkına, siyasi iradesine yönelmiş açık bir tehdittir. Bu vesileyle tüm demokratik kamuoyuna çağrımızdır: Bu gayrimeşru darbeci anlayışa karşı herkes en yüksek düzeyde sesini ve itirazını yükseltmelidir. Her koşulda halkın iradesini savunmak ve halkın yerel yönetimlerine sahip çıkmak partimizin varlık gerekçesidir."

"Çözüm ve Barış İçin Mücadelemizi Sürdüreceğiz"

İktidarın uygulamalarının çözüm arayışlarını zedelediğini belirten Coşkun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz çözüm ve barış için el uzatılmasını beklerken, halkın iradesine el uzatılmıştır. Sorunların diyalog ve müzakereyle çözülmesini beklerken, halkın çözüm beklentilerine tuzak kurulmuştur. Asla bu oyuna gelmeyeceğiz, asla mücadeleden geri durmayacağız. Eğer iktidar, iflas etmiş bu yöntemlerle başarılı olacağını düşünüyorsa çok büyük yanılacaktır. Halkımız da her şart ve koşulda kendi iradesine sahip çıkacaktır."

Coşkun, basın açıklamasına katılan tüm kurumlara teşekkür ederek, kayyum uygulamalarını kabul etmediklerini ve halkın iradesine saygı duyulmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak : PHA