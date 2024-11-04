Protesto, 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 16.00’da Mimar Sinan Parkı’nda toplanarak başlamayı ve ardından Demokrasi Parkı’na kadar yürüyüş gerçekleştirmeyi hedefliyordu. Etkinlikte, yürüyüşün ardından Demokrasi Parkı'nda bir basın açıklaması yapılması planlanmıştı.

Polis Müdahalesi ve Engelleme

Mimar Sinan Parkı Atatürk Bulvarı girişinde toplanan protestocu grup, çevik kuvvet ve diğer emniyet birimlerinin geniş güvenlik önlemleriyle karşılaştı. Polisin aldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle grubun yürüyüş yapmasına izin verilmedi.

DEM Parti Adıyaman İl Eşbaşkanı Av. Hüseyin Coşkun, polisin bu engeline tepki göstererek, "Bugün bir siyasi partinin faaliyetini engelliyorsunuz. Siyaset yapmak bizim de hakkımız. Diğer partiler nasıl yapıyorsa biz de siyaset yapacağız, biz de yürüyüş yapacağız, basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz. Her gün onlarca kadın katlediliyor, siz neredesiniz? Bugün Kürtlerin seçme ve seçilme hakkı elinden alındı, susmamızı mı bekliyorsunuz? Bu bizim Anayasal hakkımız ve önümüze kimse engel koyamaz," ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Protestocular sık sık "Direne direne kazanacağız" ve "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atarak taleplerini dile getirdiler. Grup ile polis yetkilileri arasında uzun süre tartışmalar yaşandı.

Demokrasi Parkı’na Gidiş ve Basın Açıklaması

Polisle yaşanan görüşmelerin ardından, grubun pankart ve afişlerini indirmesi şartıyla üçerli gruplar halinde Demokrasi Parkı'na gitmesine izin verildi. Adıyaman Valiliği'nin toplantı ve gösteri kısıtlaması içeren talimatı gerekçe gösteren emniyet güçleri, yürüyüşe izin vermezken, parkta yapılacak basın açıklamasına onay verdi.

Atatürk Bulvarı boyunca üçer kişilik gruplar halinde ve polisin geniş güvenlik önlemleri altında Demokrasi Parkı’na ilerleyen protestocular, burada siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla buluştu. Basın açıklamasının ardından etkinlik olaysız bir şekilde sona erdi.

Kaynak : PHA