Hatay ve Adıyaman'da su yok iddialarına ilişkin yapılan haberlerin dezenformasyona yönelik olduğu belirtildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce hazırlanan Deprem Dezenformasyon Bülteni'nde iki kentte de deprem nedeniyle su şebekesinde meydana gelen arızaların yoğun çalışmalar sonucu giderildiği kaydedildi.

Bültende, "Hatay Valiliği ve Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamalarda, hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmadığı, içme suyu olarak damacana ile şişe su kullanılması gerektiği ve yeterli su stokunun bulunduğu belirtilmiştir. Açıklamalarda, AFAD tarafından bölgeye sürekli olarak su sevkiyatının yapıldığı da vurgulanmıştır." ifadesi kullanıldı.