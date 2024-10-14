Kayıt dışı istihdamın, ülkemizin en önemli sorunları arasında yer aldığını belirten SGK Kahta İlçe Müdürü Galip Darıcı, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na hiç bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi durumunda, bunun hem çalışanlar hem de işverenler için ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

SGK İlçe Müdürü Galip Darıcı, “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alan kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında her yıl rehberlik ve bilgilendirme amaçlı faaliyetler gerçekleştirmektedir. Kayıt dışı istihdamın çok yönlü bir sorun olmasından dolayı SGK tarafından ülke genelinde her yıl kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında rehberlik ve bilgilendirme amacıyla sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına ziyaretler yapılmaktadır.

Sigortasız işçi çalıştırmak yasal bir hak değildir. Çalışanlar için sigortalı çalışmak anayasal bir hakken, işverenlerin de bu yükümlülüklere uyması gerekmektedir. Aksi takdirde, kayıt dışı çalışmanın tespiti halinde işverenlere ciddi yaptırımlar uygulanmaktadır” dedi

Kayıt dışı çalışanların birçok sosyal haktan mahrum kaldığını anlatan Darıcı, “Bu kişiler emekli olma hakkına sahip olamaz, sosyal yardım ve sağlık sigortasından yararlanamaz. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı önlemlerden de yoksun kalırlar” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahta Gazeteciler Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, SGK İlçe Müdürü Galip Darıcı'ya ve SGK Kahta Personeli Cumali Demir’e teşekkür etti.

Kaynak : PHA