Gerger’e bağlı bağlı Dallarca Köyü kırsalından orman örtüsünün bulunduğu alanda 5 gün önce bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otlar ve ağaçlık örtü nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına sarp arazi yapısı dolayısıyla müdahale edilemiyor.

Şu ana kadar 1700 hektar alanın etkilendiği yangın, 5 gündür yayılmaya devam ediyor.

Dağlık, sarp alanda arazi yapısıyla dikkati çeken bölgeye karayolu ila yangına müdahale etmek imkansız görünüyor.

Bugüne kadar çok sayıda yabani hayvanın etkilendiği yangın, bitki örtüsünü de küle çevirdi.

Çevredeki köylerde yaşayan vatandaşlar, yetkililere seslenerek yangına havadan müdahale edilmesini istedi.

Vatandaşlar, yangın söndürme uçak veya helikopterinin bölgeye gönderilmesi çağrısında bulundu.



Kaynak : PHA