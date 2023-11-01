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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Eylem planımızda 6 stratejik öncelik, 24 amaç 119 tedbir, 122 eylem, 451 uygulama bulunmaktadır. Bu adımlardan 133 adedi tamamlanmış, 118'i takviminde ilerlemekte. 120 civarında da takvimin gerisinde kaldığımız adım söz konusudur. Bunları kapsamlı bir şekilde bugün değerlendireceğiz. Türkiye'de yürütülen yapay zeka çalışmalarını, ortak bir zemine oturtacak tedbirler ve bu tedbirleri hayata geçirecek eylemler üzerine tüm kurum, kuruluşlarımız yoğun emek vermektedirler. Yapay zeka konusu gerek etkilediği sektörler bakımından gerekse de barındırdığı riskler açısından tek bir ülkenin ya da şirketin sorumlu bırakılamayacağı kadar önemli bir teknoloji. Dolayısıyla bu alandaki uluslararası girişimler ve inisiyatifler de oldukça önemlidir. Türkiye olarak yapay zeka alanında yürütülen uluslararası çalışmalara aktif olarak katılıyor ve somut katkılar veriyoruz. Sekretaryasını OECD'nin üstlendiği ve küresel alanda önemli bir inisiyatif olan GPAI (Küresel Yapay Zeka Ortaklığı) üyeliğimiz 2022 yılının sonunda gerçekleşti. GPAI bünyesinde yürütülen çalışmalara ülkemizi temsilen üyelerimiz aktif katılım sağlıyor. Yine Birleşmiş Milletler, NATO, G20 ve diğer küresel kuruluşlar bünyesindeki çalışmalara, alanında uzman temsilcilerimizle katılıyoruz ve katkı veriyoruz. Bir taraftan da dünyadaki gelişmeleri yakından takip etme imkanına kavuşmuş oluyoruz" diye konuştu. Yılmaz, "Zira yapay zeka alanındaki teknolojik gelişmeler her geçen gün artan bir hızla ilerliyor. Bu noktadan hareketle yüce Meclisimize sunduğumuz 12. Kalkınma Planımızla da uyumlu bir şekilde ve son zamanlarda daha çok önem kazanan üretken yapay zeka ve büyük dil modeli teknolojik alanlarını da içerecek şekilde eylem planımızı gözden geçireceğiz. Yapay zeka alanında araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve küresel firmaların Türkiye'ye çekilmesinin yanı sıra teknoloji ekosistemimizi geliştirecek diğer alanlarda da yeni eylemler hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Kaynak : PHA