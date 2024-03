Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ve Buğday Pazarı, Beydağı Tabiat Parkı, Gençlik Merkezi ve Orduzu Spor Kompleksi başta olmak üzere 44 yatırım düzenlenen törenle açılışı yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde gerçekleştirilen toplu açılış töreni sırasında ilk olarak Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Özcan konuşmasında, “Dünyada önemli bir marka değeri olan kuru Dünya Kayısı Ticaret Merkezinin ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu diğer eserlerin açılış töreni için buradayız. Bugünkü gerçekleştirilen açılışta bu eserlerin ortaya çıkmasında büyük katkısı olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezini Malatya’ya ve bölgeye kazandırdığı için kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Malatya tarihi hakkında bilgiler aktaran Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Malatya tarihi hakkında neden bilgi veriyorum, bu şehirde belediye başkanı olmak hem vebaldir hem vecehattir. Bunun bilinci içerisinde hareket etmediğin zaman vebalin altında kalır ezilirsin. Ama bu bilinç içerisinde vecehate şerefe talip olacağım derseniz Evliya Çelebinin ‘seçkin insanların yaşadığı diyar dediği’ şehre sahip çıkacaksınız.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya tarihinin toplam hizmetinin kat be kat fazla hizmet yapıldı. Yıllarca Malatya’da sorun olan Vagon Onarım Fabrikası ve Yimpaş sorunları çözüldü. Kütüphane, alternatif yollar, meydanlar bulvarların yapımı gerçekleştirildi. Bulvar ve yolların kamulaştırma bedelleri ödenerek bu yollarımızı açtık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz insanımızı yaşatacağız ki insanımıza bu güzel hizmetleri sunacağız ki devletimiz yaşasın. İşte bugün burada 44 hizmetin açılışını yapıyoruz. Bu hizmetlerin günümüzdeki maddi değeri 20 milyar civarındadır. Bu hizmetler pandemiye, küresel krize ve depremlere rağmen yapıldı. Türkiye’de en fazla yatırım yapan belediye açık arayla Malatya Büyükşehir Belediyesidir” açıklamalarında bulundu.

Başkan Gürkan Malatya’ya yapmış olduğu hizmetlerden bahsederek, “Benim Meclis’te aldığım tüm kararlar oy birliğe alınmıştır. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın katılımlarıyla açılışlarını gerçekleştireceğimiz yatırımlarımızdan bahsetmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz devasa tesiste bin iş yeri var. Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde sadece iş yeri değil tüm Malatya’ya yetebilecek büyüklükte sığınaklar vardır. Biz göreve geldiğimizde Malatya’da sığınak yoktu. Battalgazi Belediye Hizmet Binası yaparken ilk sığınağı yaptık. Battalgazi Belediyesi yanında bulunan Millet Bahçesinin altını hem otopark hem de sığınak yaptık. Şu anda da depremden dolayı Malatya tekstilcilerinin bir kısmı orada. Hemen Millet Bahçesinin yanında Atatürk Kız Lisesi vardı. Kız Lisesini başka bir yere yaptık ve orayı da kütüphanesi olmayan Malatya’ya kütüphane yaptık. Malatya’mızın bu güzel hizmetleriyle tanışması noktasında gerek Gençlik ve Spor eski Bakanı Muharrem Kasapoğlu’na gerekse de mevcut bakanımız Osman Aşkım Bak’a sonsuz teşekkür ederim. Malatya’mızdaki kütüphane de Türkiye’mizin sayılı kütüphaneleri arasındadır. Malatya’mızda meydan yoktu. Meydan yaptık. Tabii depremden sonra orası kapalı çarşı şeklinde kuyumcu esnaflarımıza tahsis edildi. Ayrıca bakırcılara, ayakkabıcılara, manifaturacılara, peynircilere, tekstilcilere yer verildi. Yaptığımız hizmetler deprem sonrasında esnaflarımıza tahsis edildi. Bu şekilde deprem yaşayan Malatya’nın yaralarını sarmaya çalıştık.

20 yıldır yaptığımız veya ruhsat verdiğimiz hiçbir binada en ufak bir hasar yoktur. Bu da tedbirlerimiz, ön görümüz ve vizyonel bakışın sonucudur. Tarım arazilerini imara açmadık. 5 kattan fazlasına ruhsat vermedik. Biz bu işleri yaparken ‘şemsiyemiz gökyüzüdür’ dedik. Nasıl ki gözünü ve perdesini kapatmayan güneşin ısısından ve ışığından yararlanırsa, bizim hizmet anlayışımızda o şekilde olacaktır. Bugün Malatya’mızda asfaltsız hiçbir yerleşim yeri bırakmadık. 8 bin kilometre asfalt yaptık. Bütün ilçelere arıtma, kültür merkezileri, kapalı spor salonları, gençlik kampları, mega parklar, yeni yollar, kütüphaneler, yaptık. Kültürel ve tarihi eserlerimizin hepsini ayağa kaldırdık. Bütün bunların yapılmasında bize emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz müteşekkir olduğumu belirterek, teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi bakanlar kuruluna götürdüğünde ‘Malatya benim şehrimdir’ dedi. Hakikaten Malatya için hangi bakanımıza olursa olsun ne taleple ve istekle gittiysek, hiçbir isteğimiz geri çevrilmedi.

Yapmış olduğumuz hizmetlerimizde her daim bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcılarımıza, bakanlarımıza sonsuz teşekkür ederim Ayrıca bürokraside görev yapan genel müdürlerimize, valilerimize, Malatya bürokrasisine, STK’lara, basınımıza, daha ötesi kıymetli hemşehrilerime ve bu hizmetleri yaptığımız müellif firmalarımıza, deprem boyunca canla başla çalışan MESTON, ESENLİK, MOTAŞ, BELSOS, MASKİ, MOTAŞ, MEGSAŞ, MELİD şirketlerimize teşekkür ederim. Şirketlerimiz deprem zamanı hakikaten destan yazdılar. Hepsine teşekkür ederim. 6 Şubat’ta rahmeti rahmana kavuşmuş bütün deprem şehitlerimizi de rahmetle yâd ediyorum. Allah bizleri böylesine felaketlerden korusun. Her zaman güzel günlerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Allahaısmarladık ” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Malatya’nın kısa süre zarfında ayağa kalkacağını vurgulayan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, “Bugün ‘Toplu Açılış Töreni’ için bir aradayız. Emeği geçen katkı sunan bakanlarımıza, Büyükşehir Belediyemize ve tüm çalışanlarına huzurlarınızda şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Bu şehir 6 Şubat’ta çok büyük bir badire atlattı. Ama çok şükür ki bugünkü kadromuz şehrimizin en kısa sürede ayağa kalkması bu yatırımları ve diğer yatırımları yapmaya devam ediyor. Devletimiz güçlüdür. Biz inanıyoruz ki Malatya en kısa sürede ayağa kalkacaktır. Eskisinden çok daha güzel bir şehir olacaktır. İnşallah belediyemizin ve diğer kurum ve kuruluşlarımızın yatırımlarıyla şehrimiz 1-2 yıl içerisinde eskisinden daha güzel olacaktır” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yaptığı yatırımlardan ötürü teşekkür etti. Bakan Bak, “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Malatya’ya o kadar çok yatırım yapmışız ki, aç aç bitmiyor. Dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızla çok güzel ilişkiler içerisinde ortaya konulan projeler sonuçlanmaya başladı. 5 bin kişilik kapalı spor salonu olan Orduzu Spor Komplesi altında da farklı branşlarda kullanılmak üzere genç alanları, yan tarafında jimnastik salonu bulunuyor. Bu bölgenin çok önemli bir merkezi olacak. Bölgenin belki de Türkiye’nin en büyük gençlik kamplarından birini de Beydağı’na yaptık. Hayırlı uğurlu olsun, çok güzel bir eser. Yine Kaynarca’da bulunan spor tesislerimizin inşaatları devam ediyor. Malatya’da Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin eserlerini görüyorsunuz, hizmetlerini görüyorsunuz. Yine şu anda içinde bulunduğumuz eser Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı ve Ticaret Merkezi, başkanım sizi tebrik ediyoruz. Başkanımıza bir alkış almak istiyorum çok güzel bir eser ortaya koydu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tarihi kahramanlık destanları ile dolu, göz bebeğimiz Malatya’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Sözlerimin başında Malatya’yı aşkla seven Malatya’ya ayrı bir bakış açısın olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her birinize en kalbi selamlarını iletiyorum. Bugün “AK Parti Belediyeciliği” vizyonumuza yakışır 44 yeni eserin açılışını yapıyoruz. Bu çerçevede Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Malatya bölgenin cazibe merkezi Malatya gözbebeğimiz. Malatya’ya sık sık geliyorum ve her geldiğimde eser ve hizmet siyasetini rehber edinmiş Malatya Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan yeni projelerin açılışını gerçekleştirmek adeta bir gelenek haline geldi. Bugün ne kadar zorluk yaşarsa yaşasın dimdik duran Malatya’nın şanına yakışır tesislerin açılışını yapmak ayrı bir mutluluk. Malatya’nın plaka koduyla da uyumlu bir şekilde hayata geçen 44 projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Asrın felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana Malatya’da devlet millet el ele bu güzel şehri ayağa kaldırmak için tarihi bir çaba veriliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyemiz, gerçek belediyeciliğin AK Parti belediyeciliği olduğunu göstererek nerede bir ihtiyaç varsa o alanda hizmet üretmek için çalışıyor. Gerçek belediyecilik halkın ihtiyacı için kullanıyorsanız gerçek belediyecilik yapıyorsunuz demektir. Gerçek belediyeciliği Malatya’da görüyoruz. Kaynaklar verimli kullanılınca, doğru kullanılınca nelerin başarılabileceğini hep birlikte görüyoruz. Bu anlamda Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ve Buğday Pazarı’nı, 100.Yıl Kent Parkı’nı, Beydağı Gençlik Kampı ve Tabiat Parkı’nı, Sürgü Spor Kompleksi’ni, Şehir içi ulaşımı kolaylaştıran pek çok yol ve kavşağı kısa sürede tamamlayarak hizmete açtı. Bu gerçek belediyeciliğin meyveleridir. Gerçek belediyecilik örneğini ortaya koyan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve ekibine şükranlarımı sunuyorum.

Bu bir bayrak yarışı Selahattin başkanımız çok güzel eserlerle hizmetlerle görevi Malatya halkının takdiriyle bayrağı devredecek. Bu makamlar gelip geçicidir. Selahattin başkan gönül huzuruyla eserleriyle hizmetleriyle bu makamı devrediyor. Bir işe başlamak ne kadar önemliyse bundan daha önemlisi nasıl tamamladığınız nasıl emaneti devrettiğiniz. Emaneti en güzel şekilde devredenler, layıkıyla devredenler görevini layıkıyla yerine getirenlerdir. İnşallah Malatya’mız Selahattin Başkanın ifade ettiği gibi ilmiyle, irfanıyla geçmiş birikimiyle örnek bir şekilde bu devri gerçekleştirecek. Selahattin başkana emeklilik yok Malatya için koşturmaya devam edecek. Bugün açılışını yaptığımız tüm projelerin Malatya’ya hayırlı olmasını diliyor, tüm katkı verenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimi ile hizmetlerin açılışı gerçekleştirildi.

