Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım Cumartesi günü Adıyaman'da gerçekleştireceği ziyaret öncesi hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda, Vali Dr. Osman Varol başkanlığında Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente yapacağı ziyaret kapsamında alınacak güvenlik önlemleri değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular ele alınarak gerekli planlamalar yapıldı.

Toplantıya, il protokolü, emniyet ve jandarma yetkilileri ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak : PERRE