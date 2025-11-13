İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 gündür 23 ilde yürütülen 'Nitelikli Dolandırıcılık Şebekeleri'ne yönelik operasyonlarda önemli bir başarı elde edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 14 vatandaşı dolandırdığı belirlenen 64 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerden 25'inin tutuklandığını, 39'u hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, yapılan çalışmalar sayesinde bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek nitelikli dolandırıcılık suçlarının önüne geçilerek vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini kaydetti.

Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon TL işlem hacmi tespit edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü aktardı.

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tokat İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda; şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları, ayrıca sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdıklarının tespit edildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılıklarınca soruşturma başlatıldığını belirterek, 'Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz' ifadesini kullandı.

Kaynak : PERRE