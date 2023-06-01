28 Mayıs seçimlerinin resmi sonuçlarının açıklamasıyla birlikte üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı da Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yanı sıra Erdoğan’ın mal bildirimi listesi de yayınlandı.

Listeye göre, Erdoğan’ın sahip olduğu taşınmazların listesi şöyle:

-Güneysu-Dumankaya Köyü 2 bin metrekare arsa (Değeri 10 bin TL) Edinme tarihi :1988

-Üsküdar-Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi – (Değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019

-Üsküdar-Kısıklı’da bir konutun yarı hissesi – (Değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019

Banka ve menkul değerlere ait bilgiler:

-Albaraka Türk Merkez Şubesi’nde 1 milyon 346 bin 614 lira 53 kuruş,

-Albaraka Türk Altunizade şubesi hesabında 96 bin 723 lira 55 kuruş,

-Ziraat Katılım Bankası 411 bin 541 135 lira,

-Nezninde 30 bin TL

-Borç -alacak bilgileri:

Alacaklının adı ve soyadı: Mustafa Erdoğan, Tutar: 5 milyon 390 bin lira.