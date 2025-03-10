"Suriye'de Olaylar Büyük Oranda Kontrol Altına Alındı"

Kabine toplantısında ekonomiden güvenliğe, diplomatik gelişmelerden iç politikaya kadar geniş çaplı konular ele alındı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de son dönemde yaşanan olaylara değinerek, bölgedeki istikrarsızlığın Türkiye’ye sıçratılmak istendiğini belirtti.

"Biz herkes için barış, istikrar dedikçe İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları da boş durmuyor. Birçok yerde etnik ya da mezhebi ayrımları kaşıyarak çatışma, gerilim ve kargaşa çıkarmaya çalışıyorlar. Bunun son örneğini komşumuz Suriye’de gördük. Eski rejim artığı provokatörler mezhep gerilimi üzerinden terör eylemlerine yöneliyor." ifadelerini kullanan Erdoğan, Suriye'de meydana gelen olaylarda birçok sivilin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Özellikle azınlıkların yaşadığı bölgelerde yaşanan gerginliklere dikkat çeken Erdoğan, "Olayların büyük oranda kontrol altına alındığını görüyoruz ancak sahadaki durum hassasiyetini koruyor." dedi.

"Suriye Makamlarına Gerekli Telkinlerde Bulunuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü desteklediğini belirterek, "Türkiye olarak Suriye’nin birliği, dirliği, toplumsal barışı hedef alan her türlü saldırıyı lanetliyoruz. Ayrıca gerginliğin bir an önce son bulması için Suriye makamlarına gerekli telkinlerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Faruk Şara'nın mevcut krizi yatıştırma yönünde mesajlar verdiğini belirten Erdoğan, "Sayın Şara'nın mutedil ve yatıştırıcı açıklamaları olumlu bir gelişmedir. Rövanşizme düşmeden kapsayıcı bir politika izlemektedir." dedi.

"Bizi Birbirimize Düşürmeye Çalışıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede huzur ve istikrarın korunması gerektiğini vurgulayarak, dış güçlerin mezhepsel ayrımları körükleyerek bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarına dikkat çekti.

"Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri, Dürzi demeden ülkelerin parçalanmasına ve istikrarsızlık batağına sürüklenmesine müsaade etmeyeceğiz. Binlerce yıldır bu coğrafyada bir arada yaşayan halkları birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Türkler, Araplar, Sünniler, Aleviler, Kürtler olarak birbirimizin hamisiyiz, kader ortağıyız. Eğer birbirimize düşersek, bizi kimse koruyamaz." dedi.

Bu tür çatışmaların Türkiye'ye sıçratılmaya çalışıldığını söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin bu tuzaklara düşmeyeceğini vurgulayarak, "Bölgemizde huzura açılan kapının anahtarı birlik ve beraberliktir." ifadelerini kullandı.

"Suriye Konusunda Kimse Bize Vicdan Dersi Veremez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye konusunda en başından beri ilkeli ve tutarlı bir duruş sergilediğini belirterek, bazı çevrelerin Türkiye’ye yönelik eleştirilerine sert yanıt verdi.

"Suriye'de 1 milyon insan katledilirken nerede duruyorsak, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. Geçen yıl seçim kazanmak uğruna faşizmin en ilkel biçimi sergilenirken neyi savunuyorsak, bugün de aynı ilkeleri savunuyoruz. Suriye konusunda kimse bize vicdan dersi veremez." ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye’nin Suriye ve Gazze’de insanlık sınavını başarıyla verdiğini belirtti.

Ayrıca muhalefeti de eleştiren Erdoğan, "Muhalefet en azından bu kadar hassas bir konuda sorumlu davranmalı, fitne ateşine odun taşımaktan artık vazgeçmelidir. Eski kötü günlerin hayalini kuranlar hüsrana uğrayacaktır." dedi.

"Türkiye'nin Toprakları Üzerinde Ameliyat Yapılmasına İzin Vermeyeceğiz"

Türkiye’nin Suriye politikasını sürdüreceğini ve bölgedeki istikrarsızlığa karşı mücadele etmeye devam edeceğini söyleyen Erdoğan, "Komşumuz Suriye’nin toparlanması, tüm etnik ve mezhebi unsurlarıyla huzura ermesi için elimizden gelen her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Ülkemiz toprakları üzerinde ameliyat yapılmasına nasıl izin vermediysek, Suriye’de de kadastro mühendisliğine asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Ekonomiye Dair Açıklamalar: "Enflasyonu Tek Haneli Rakamlarla İndireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında ekonomiye dair alınan kararları da paylaşarak, ekonomik verilerle ilgili olumlu mesajlar verdi.

"Milli gelirimiz 1,3 trilyon doları, kişi başına düşen gelir ise 15 bin doları geçti. Türkiye, 2024 yılında yüzde 3,2 büyüdü. Merkez Bankası rezervleri 165 milyar doları aştı. Enflasyon şubat ayında yüzde 39’a geriledi. Enflasyondaki düşüş yılın geri kalanında da devam edecek. İnşallah enflasyonu yine tek haneli rakamlara indireceğiz." dedi.

Ayrıca, ekonomik sıkıntıların aşılması için popülist politikalardan kaçınılacağını belirterek, "Ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sinin siluetini oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Terörle Mücadelede Kararlıyız"

Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelesinin süreceğini belirterek, ülkenin güvenliği için gerekli tüm adımların atıldığını vurguladı.

"40 yıldır milletimizin fertleri arasında kandan ve acıdan duvar ören terör musibetinin ortadan kalkması için çok hassas çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'yi en iyi şekilde yeni denkleme hazırlamak amacımızdır." dedi.

Türkiye’nin küresel politikadaki konumuna da değinen Erdoğan, Avrupa Birliği ve NATO içindeki dengeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Köprüden önce son çıkış Türkiye’dir. Yeni Türkiye’nin rolünü kavramalarını ve stratejilerini buna göre belirlemelerini temenni ediyoruz." dedi.

"Türkiye Yeni Mücadele Dönemine Hazır"

Erdoğan, konuşmasını Türkiye’nin iç cephede birlik içinde olması gerektiğini vurgulayarak tamamladı.

"Milletçe iç cephemizde gedik açılmasına asla izin vermeyeceğiz. Kirli oyunu Türkiye’de de sahnelemek isteyenlere 14 yıldır olduğu gibi fırsat tanımayacağız. Ülkemizin kaderini biz belirleyeceğiz, başkalarına asla teslim etmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik ve güvenlik alanlarında güçlenmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşa ediyoruz. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle inşallah bunların da üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA