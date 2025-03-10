"İstiklâl Marşı, Bu Milletin Bağımsızlık Yeminidir!"

Başkan Alsan, Türkiye'nin yalnızca dış tehditlerle değil, içerdeki bölünme girişimleriyle de karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, İstiklâl Marşı'nın tarihi bir metinden öte, günümüzde de yol gösterici olduğunu belirtti.

"Türkiye içeriden siyasi gerilimlerle, dışarıdan ise terör tehditleriyle kuşatılmış bir durumda. Millet olarak bu süreçte İstiklâl Marşı’nın taşıdığı ruhu kaybedersek, bağımsızlığımızı da kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız.” diyen Alsan, milli değerlerin zayıflaması durumunda ülkenin geleceğinin tehlikeye gireceğini ifade etti.

"Bugün bu topraklarda var olmamızın sebebi, 104 yıl önce aynı ruhla ayağa kalkmamızdır. İstiklâl Marşı, bir tarih anlatısı değil, bugün de içinde bulunduğumuz mücadelenin pusulasıdır!" diye konuşan Alsan, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu 20. yüzyılın başında verilen bağımsızlık mücadelesine benzetti.

"Türkiye’nin Geleceği Tehdit Altında!"

A Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, özellikle güney sınırlarında artan güvenlik tehditlerine ve uluslararası müdahalelere dikkat çekerek, Türkiye’nin önemli bir dönemeçten geçtiğini belirtti.

"Bundan tam 104 yıl önce milletimiz, emperyalist güçlere karşı varoluş mücadelesi verdi. Bugün de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Ancak bu kez düşman sadece sınırlarımızda değil, içeride de bölünmeyi körükleyen unsurlar var!" diyen Alsan, Türkiye'nin ulusal güvenliği için birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde devlet otoritesine meydan okuyan yapıları eleştiren Alsan, "Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde devlet otoritesine meydan okuyan terör unsurları, emperyalistlerin taşeronluğunu yapıyor. Ülkemizin her yerinde fitne tohumu ekerek toplumu ayrıştırmaya çalışan yapılar var. Eğer millet olarak bu oyuna gelirsek, sonumuz hiç de iyi olmayacaktır," ifadelerini kullandı.

Alsan, Türkiye'nin geçmişte yalnızca cephede mücadele vermediğini, içeride de vatan hainleriyle karşı karşıya kaldığını belirterek, günümüzde de benzer bir durum yaşandığını iddia etti. "Eğer biz bu milletin geçmişine ve bağımsızlık ruhuna sahip çıkmazsak, geleceğimizi kaybederiz!" dedi.

"Bağımsızlık Ruhunu Kaybetmek, Türkiye’yi Dağıtır!"

A Parti İl Başkanı Alsan, Türkiye’de derinleşen siyasi kutuplaşmanın ülkenin istikrarına zarar verdiğini belirterek, toplumsal birlikteliğin korunması gerektiğini vurguladı.

"Bugün millet olarak birbirimize düşersek, bizi bir arada tutan değerleri unutursak, İstiklâl Harbi'ni kazanmış olmanın hiçbir anlamı kalmaz! Çünkü bizi güçlü kılan sadece silahlarımız değil, bağımsızlık ruhumuzdu," diyen Alsan, milli değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

"İstiklâl Marşı, sadece geçmişin hatırası değildir! Bugün de bizi ayakta tutacak olan güç buradadır. Eğer o ruhu kaybedersek, geleceğimizi de kaybederiz!" ifadeleriyle İstiklâl Marşı'nın günümüzde de yol gösterici olduğunu vurguladı.

Alsan, terör örgütleriyle mücadelenin sadece güvenlik güçlerine bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Millet olarak her birimiz, bu mücadelede yer almak zorundayız. Aksi halde dış güçlerin desteklediği ihanet odakları, Türkiye’nin bölünmesine zemin hazırlayacaktır!" dedi.

"Türkiye’nin Geleceğini Milletin Kendisi Belirleyecektir!"

Başkan Alsan, Türkiye'nin geleceğinin dış müdahalelerle değil, milletin kendi iradesiyle belirleneceğini ifade ederek şu mesajı verdi:

"Biz kimsenin bize yer tayin etmesine, kimsenin bizi dizayn etmesine izin vermeyiz! Türkiye’nin geleceği, dışarıdan kumanda eden güç odakları tarafından değil, bu milletin kendisi tarafından belirlenecektir!"

Alsan, Türkiye'nin ancak milli değerlerine sahip çıkarak ayakta kalabileceğini vurgulayarak, "Geleceğin Türkiye’si korkular yerine birlikteliğin güçlü umudundan, milletten yana olmalıdır. Açık yürekle, içtenlikle bir arada olmaktır!" ifadelerini kullandı.

"A Parti Teşkilatları Olarak Haykırıyoruz!"

İl Başkanı Alsan, Türkiye’nin geleceğinin, halkın kendi kaderine sahip çıkmasıyla şekilleneceğini belirterek, sözlerini şu çarpıcı ifadelerle noktaladı:

"Şu anda İstiklâl Harbi’nin verilmesine ihtiyaç duyulan şartlar altındayız. Bugün de, dün olduğu gibi, Türk milleti boyun eğmeyecek! Teslim olmayacağız, vazgeçmeyeceğiz!"

"Bölünmeye, diz çöktürülmeye, tarih sahnesinden silinmeye çalışan Türkiye’ye karşı biz Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde, A Parti teşkilatları olarak haykırıyoruz!"

Alsan, konuşmasını Mehmet Âkif Ersoy'un İstiklâl Marşı'ndan dizelerle tamamladı:

"Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır Atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet Vatanı!"

Kaynak : PHA