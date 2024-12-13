"Haklı Çıkan Biz Olduk"

Erdoğan, Suriye’deki çatışma ortamında Türkiye’nin attığı adımların eleştirilmesine atıfta bulunarak, muhalefete sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Birileri çıkıp ileri geri konuşuyor. Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? diyorlardı. Bunu diyecek kadar kendi tarihini bilmeyenleri, kültür ve medeniyet değerlerimizden yoksun olanları görüyoruz. Şimdi gördünüz mü? Neticede kim haklı çıktı? Allah'a hamdolsun biz haklı çıktık. Esad pılını pırtısını toplayıp bir gecede kaçtı" dedi.

"Suriyeliler, Çuvallarla ve Valizlerle Evlerine Dönüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili de önemli mesajlar verdi. "Bu millet ensardır, onlar ise muhacirdir" diyerek sığınmacılara destek vermeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Bu millet ensardır, Suriyeliler ise muhacirdir. Biz muhacirleri bu ülkeden kovmadık, onlara sahip çıktık. Hamdolsun dediğimiz oldu. Şimdi ne oldu? Ensar, yeniden geldiği yere, kendileri dönüyorlar. Çuvallarla, valizlerle dönüyorlar. Sabredenler zafere ulaştı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın bu sözleri, Suriye’deki güvenli bölgeler ve ülkelerine dönüş yapan Suriyeliler konusundaki hükümet politikalarının altını çizen önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.

"Suriye'deki Devrime Şaşı Bakanlar Şam’daki Yeraltı Hapishanelerine Baksın"

Erdoğan, Suriye rejiminin vahşet dolu uygulamalarına da dikkat çekti. Özellikle Şam’daki yeraltı hapishanelerinde yaşanan insan hakları ihlallerine değinen Erdoğan, "Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Ülkemizdeki Suriyelilerin yıllarca vatanlarına dönemediklerinin nedeni o hapishanedeki işkence aletleridir. Vahşet hikayelerini dinlemeye insanın yüreği dayanmıyor" dedi.

Bu sözlerle muhalefeti hedef alan Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da göndermede bulundu. "CHP Genel Başkanı Esad'ın af reklamını yapmıştı. Esad'ı ziyarete gidecekti ya. Özgür Bey ne oldu, niye gitmedin ya?" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

"Türkiye'nin İhtiyacı AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Vizyonudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceği ve siyasi vizyonu ile ilgili de açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin 2023 vizyonunu başarıyla hayata geçirdiğini belirten Erdoğan, 2053 vizyonunun da AK Parti kadrolarına nasip olacağını söyledi. Erdoğan, "Ülkemizi nasıl 2023 vizyonuyla buluşturduysak, 2053 vizyonunu hayata geçirmek de AK Parti kadrolarına nasip olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel ve küresel kırılmaların yaşandığı bir dönemde olduğunu belirterek, bu süreçte milletin sabrına ve desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. "Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, biraz daha gayret, biraz daha destek istiyoruz" diyen Erdoğan, Türkiye’nin yeni fırsatları değerlendirme noktasında kararlı olduğunu söyledi.

"Psikiyatrinin Konusu Olacak Bir Duruma Savruldular"

Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin Türkiye'nin başarılarına sevinemediğini belirtti. Erdoğan, "Türkiye'nin ve Türk milletinin hiçbir kazanımına sevinemeyen güruhu görüyorsunuz değil mi? Bunlar artık siyasetin değil, psikiyatrinin konusu olacak bir yere savrulmuştur" dedi. Bu sözler, AK Parti'nin muhalefete yönelik eleştirilerinde kullandığı en sert ifadelerden biri olarak değerlendirildi.

"AK Parti Türkiye Yüzyılı'nın Mimarı Olacak"

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun inşasında AK Parti'nin öncülük edeceğini belirterek, "Bu yol hak yoludur, bu yol millete hizmet yoludur. Bu yol Türkiye'nin bir yıldız gibi parladığı, asli kodlarına döndüğü, dosta güven, düşmana korku verdiği Türkiye Yüzyılı yoludur" dedi. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun AK Parti kadroları tarafından hayata geçirileceğini vurguladı.

"Sakarya, Türkiye'nin Mayasıdır"

Sakarya’yı “Türkiye'nin mayası” olarak nitelendiren Erdoğan, "Sakarya, Sakarya'dan ibaret değildir. Beşeri coğrafyamızın bütün kodlarını taşıyan bir şehir. Yiğitler ve şehitler beşiği, istiklalimizin ışığı, vatanımızın, devletimizin, istiklalimizin aşığı Sakarya’yı ve Sakaryalı kardeşlerimi selamlıyorum" dedi.

Erdoğan’ın bu sözleri, Sakarya’nın Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini temsil eden bir şehir olduğu vurgusuyla yankı buldu. Ayrıca, AK Parti kongresine katılan teşkilat mensuplarına teşekkür eden Erdoğan, AK Parti kadın teşkilatına özel olarak teşekkür etti.

"Bize Bedavadan Çıkar Sağlamak İçin Saldırıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı çevrelerin Türkiye'nin başarılarını ve hükümetin icraatlarını itibarsızlaştırmaya çalıştığını savundu. "Bunların derdi herhangi bir davayı savunmak değil, kendilerine bedavadan çıkar sağlamak. Bunlar hiçbir zaman millet de karşılık bulamadılar" diyen Erdoğan, bu kesimlerin millet nezdinde itibar görmediğini belirtti. Erdoğan, "Rabbim ülkemizi bunların eline düşmekten muhafaza eylesin" diyerek konuşmasını sürdürdü.

Erdoğan'dan "Biz Haklı Çıktık" Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya İl Kongresi'ndeki konuşmasında Suriye politikası başta olmak üzere, Türkiye’nin vizyonu, Suriyelilerin dönüşü ve muhalefete yönelik eleştirilerle dolu önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Biz haklı çıktık" diyerek Suriye politikasındaki duruşlarının doğruluğunu savundu. Esad’ın "pılını pırtısını toplayıp kaçtığını" vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin Suriye'deki varlığını eleştirenlere net bir yanıt verdi.

Erdoğan’ın konuşmasında, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun inşasında AK Parti'nin liderlik edeceği, Suriyelilerin dönüşünün hızlanacağı ve Türkiye’nin barış ve adaletin yanında durmaya devam edeceği mesajları öne çıktı. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları, kongre salonunda coşkuyla karşılandı.

Kaynak : PHA