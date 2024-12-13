Alkayış, rejim karşıtı barışçıl göstericiler ve rejime muhalif askerlerin tutulduğu bu cezaevindeki işkence ve yargısız infaz iddialarının bir heyet tarafından yerinde incelenmesi gerektiğini vurguladı.

“Sednaya, Sessiz İnfazların Merkezi Haline Geldi”

Alkayış, Şam’a 30 kilometre mesafedeki Sednaya Askeri Cezaevi'nde rejim güçleri tarafından işlenen insanlık dışı uygulamaların dünya kamuoyu tarafından bilindiğini ifade ederek, cezaevinin “sessiz infaz” merkezi haline dönüştüğünü belirtti. Rejim karşıtı göstericilerin ve muhalif askerlerin tutulduğu bu cezaevinde, masum sivillerin yargısız infazlarla idam edildiğini ileri sürdü.

Medyada yer alan haberlerde, Sednaya Cezaevi'nde tutukluların hukuksuz bir şekilde alıkonulduğu, işkenceye maruz bırakıldığı, yiyecek, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçlardan mahrum edildiği iddialarının sık sık gündeme geldiğini hatırlatan Alkayış, bu iddiaların yerinde incelenmesi gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda TBMM Başkanlığı'na sunduğu dilekçede, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde görev yapan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu’nun bir heyet görevlendirmesini talep etti.

“İnsanlık Dışı Uygulamaların Boyutu Ortaya Çıkarılmalı”

AK Parti Adıyaman Milletvekili Alkayış, Sednaya Cezaevi'nde yaşanan hak ihlallerinin yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda evrensel bir insan hakları sorunu olduğuna dikkat çekti. Alkayış, “Bu cezaevinde yaşanan vahşetin boyutlarının açığa çıkarılması ve insanlık dışı uygulamaların belgelenmesi adına Meclisimize büyük sorumluluk düşüyor. Türkiye olarak her zaman barış, adalet ve demokrasiden yana olduk. Bu nedenle, Sednaya Cezaevi'nde yaşananların açığa çıkarılması için Türkiye'nin öncülük etmesi önemli” dedi.

“Rejim Karşıtları Yargısız İnfaz Ediliyor”

Alkayış, Suriye rejiminin cezaevlerindeki eylemlerine ilişkin uluslararası rapor ve medyada yer alan haberlere de atıfta bulundu. Rejim karşıtı olarak nitelendirilen asker ve sivillerin Sednaya Cezaevi’nde yargısız infazlarla idam edildiğine, işkenceye maruz bırakıldığına ve kötü muameleye tabi tutulduğuna dikkat çekti. Alkayış, bu cezaevindeki iddiaların dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını belirterek, Türkiye'nin bu sürece kayıtsız kalamayacağını söyledi.

TBMM'ye Dilekçe Sunuldu, İnceleme Heyeti Görevlendirilmesi Talep Edildi

TBMM Başkanlığı’na sunulan dilekçede, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na bağlı Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu’nun Sednaya Cezaevi'nde bir inceleme heyeti görevlendirmesi istendi. Alkayış, “Bu heyetin en kısa sürede Suriye'ye giderek cezaevindeki iddiaları yerinde tespit etmesi gerekiyor” dedi. Ayrıca, bu incelemenin uluslararası kuruluşların da dikkatini çekeceğini ve insanlık dışı uygulamaların belgelenmesi açısından önem taşıyacağını ifade etti.

“Türkiye, Barış ve Adaletin Yanında Olmaya Devam Edecek”

Sednaya Cezaevi'nde yaşanan hak ihlallerinin bölgesel bir sorun olmadığını vurgulayan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, bu tür eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin her zaman barış, adalet ve demokrasiden yana tavır aldığını ifade eden Alkayış, “Rejimin uyguladığı bu zulmün belgelenmesi, masum insanların korunması ve insan hakları ihlallerinin son bulması için Türkiye olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız” dedi.

TBMM’den Uluslararası Adım Bekleniyor

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu başvuru, Suriye'deki hak ihlalleriyle ilgili uluslararası bir adım olarak değerlendiriliyor. Alkayış, Sednaya Askeri Cezaevi'ndeki insanlık dışı uygulamaların incelenmesi ve belgelendirilmesi için Türkiye’nin uluslararası platformlarda daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini savunuyor. Meclis’in bu başvuruya nasıl bir yanıt vereceği ve Sednaya Cezaevi’ne heyet gönderilip gönderilmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

Kaynak : PHA