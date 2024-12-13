2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde gruplar belli oldu. İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen kura çekiminde, Türkiye 2. torbadan E Grubu’na düştü. Millilerimizin grubundaki rakipleri arasında İspanya/Hollanda Uluslar Ligi galibi, Gürcistan ve Bulgaristan yer aldı.

A Milli Takım, 2025 yılında başlayacak elemelerde grubunda ilk sırayı alarak doğrudan 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmayı hedefleyecek. İkinci sırayı alması durumunda ise play-off maçlarına çıkacak.

Kura Çekimi FIFA'nın Zürih Merkezinde Yapıldı

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 11 Haziran 2026’da Meksika’da başlayacak turnuva, 19 Temmuz 2026’da ABD’de oynanacak finalle sona erecek.

Turnuvanın Avrupa Elemeleri kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde TSİ 14.00’te başladı. Toplam 54 ülkenin katıldığı kura çekiminde, ülkeler 12 gruba dağıtıldı. Türkiye, kura çekimine 2. torbadan katıldı.

Gruplar Nasıl Oynanacak?

Toplam 12 grup oluşturulurken, 4'er takımlı ve 5'er takımlı gruplar şeklinde eleme formatı belirlendi. 4 takımlı gruplardaki maçlar Eylül 2025’te, 5 takımlı gruplardaki maçlar ise Mart 2025’te başlayacak. Bütün grup maçları Kasım 2025’e kadar tamamlanacak.

Hangi Takımlar Dünya Kupası'na Gidecek?

2026 Dünya Kupası’na doğrudan katılacak takımlar, grup aşamasında ilk sırayı alan 12 takım olacak. Gruplarını ikinci sırada bitiren takımlar ve UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre belirlenecek 4 takım, toplam 16 takım arasında play-off oynayacak. Bu play-off’lar sonunda 4 takım daha turnuvaya katılmaya hak kazanacak.

Türkiye'nin Rakipleri Kimler?

A Milli Takım, E Grubu’nda yer aldı. Bu gruptaki rakipleri ise şunlar:

İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi

Gürcistan

Bulgaristan

Grubun en zorlu rakibi, İspanya veya Hollanda olacak. Bu iki takım arasında Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi E Grubu'na dahil olacak. Millilerimizin diğer rakipleri ise Gürcistan ve Bulgaristan.

12 Grupta 54 Takım Mücadele Edecek

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, TÜRKİYE, Gürcistan, Bulgaristan

F Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan

G Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, San Marino

I Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

L Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

Grup Değerlendirmesi: Türkiye'nin Rakipleri Zorlu

E Grubu’nda yer alan Türkiye, İspanya veya Hollanda galibiyle karşılaşacak. Bu iki takımdan biri grubun en güçlü ekibi olacak. Diğer rakipler ise Gürcistan ve Bulgaristan. Gürcistan, son dönemde futbol yatırımlarıyla dikkat çeken bir ekip olurken, Bulgaristan da uluslararası turnuvalarda tecrübesi olan bir takım olarak biliniyor.

Türkiye'nin Dünya Kupası Hedefi

Türkiye Futbol Federasyonu ve teknik heyet, gruptan birinci olarak çıkmayı hedefliyor. İkinci sırada yer alması durumunda ise A Milli Takım, play-off'lara kalacak. Teknik direktörün maç takvimine uygun olarak, Mart 2025’te başlayacak eleme maçları için hazırlık kamplarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Türkiye İçin Kritik Süreç Başlıyor

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu. Zorlu rakiplerin yer aldığı E Grubu’nda mücadele edecek olan A Milli Takım, 2025 yılından itibaren grup maçlarına çıkacak. Teknik direktör ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu süreçte nasıl bir plan yapacağı ve takımın nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor. 2026 Dünya Kupası’na katılma hedefiyle yola çıkan A Milli Takım, zorlu rakiplerine karşı hem evinde hem de deplasmanda kritik maçlara çıkacak.

Kaynak : PHA