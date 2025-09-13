Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Togg’un yeni satışa çıkan modeli T10F hediye edildi. TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a otomobili Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde teslim etti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan Togg’un mavi renkli yeni modeliyle test sürüşü yaparken, araç hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a test sürüşünün ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından hediye verildi.

Kaynak: İGF