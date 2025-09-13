Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a test sürüşünün ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından hediye verildi.

