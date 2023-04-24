Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çiftçiye ve üreticiye verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırsal Dönüşüm Projesi kapsamında verdiği 10 yeni müjdeye dikkat çeken Başkan Altay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Kırsal Dönüşüm Projesi, Türkiye Yüzyılı’nı üretim yüzyılı yapmaya dönük devrim niteliğinde büyük bir adım oldu. Açıklanan 10 yeni desteğin içerisinde müjdeler var. Gelişmiş altyapısıyla köy evleri modeli ortaya konacak. Afet alanlarındaki köy evlerinde kalacak çiftçilerimize sıfır faizli kredi sağlanacak. İlk Evim Kampanyası şartlarıyla akıllı köy evi sahibi olma imkanı getirilecek. Evini akıllı köy evine dönüştürmek isteyen çiftçilerimize finansman sağlanacak. Büyükbaş ari damızlık üretim merkezleri teşvik edilecek. Basınçlı sulama altyapısını güçlendirme çalışmalarıyla tarımda rekolte ve gelir artırılacak. Sözleşmeli üretim yaygınlaştırılıp üretici gelirleri garanti altına alınacak. Jeotermal OSB başta olmak üzere sera yatırımı destekleri artırılacak. Aile tipi işletmelere büyükbaş ve besi hayvancılığı desteği sağlanıp her haneye en az 1 asgari ücret garantisi verilecek. Tarımsal üretimde kullanılan azotlu gübrelerde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik Karadeniz gazından üre sağlayacak fabrika Zonguldak’ta kurulacak. İnşallah çiftçilerimiz üretmeye devam edecek ve emeklerinin karşılığını da alacak. Çiftçimiz için açıklanan bu müjdelerin hayırlı, bereketli olmasını diliyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın Kırsal Dönüşüm Projesi kapsamında verdiği müjdeleri için şükranlarımı arz ediyorum” dedi.