Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine dün yaptığı ziyarette Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

Hatırlanacağı gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adıyaman merkezdeki konteyner kenti ve Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Gölbaşı ilçesine geçmişti.

Burada incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, bölgede bulunan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından, Esenler Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin Gölbaşı'ndaki çalışmaları sırasında enkazdan çıkardığı vatandaşlarca verilen Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'i teslim alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.