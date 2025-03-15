Erdoğan, “Yeryüzünün dört bir yanında iyilikte ve hayırda yarışarak dünyaya bereket katan tüm gönül insanlarına şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum” diyerek, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu hatırlattı.

“Nerede Zulüm, Adaletsizlik ve Çatışma Varsa Biz Oradayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin küresel çapta mazlumların yanında olmaya devam edeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Nerede bir zulüm varsa, nerede bir çatışma ve adaletsizlik varsa onu sona erdirmek için biz oradayız.”

“İyilik Ödülü’ne Layık Görülen Tüm Kardeşlerimi Tebrik Ediyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İyilik Ödülleri’nin artık küresel bir marka haline geldiğini ifade ederek, bu yıl sekizincisi düzenlenen ödül töreninin hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, “İyilik Ödülü’ne layık görülen tüm kardeşlerimi içtenlikle tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmasında Mevlana’nın “Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel” dizelerine yer veren Erdoğan, geçmişin sadece acı ve tatlı hatıralarını değil, aynı zamanda insanlık değerlerini de hatırlamamız gerektiğini vurguladı.

Hattat Hasan Çelebi’ye Vefa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre önce vefat eden Hattat Hasan Çelebi’yi de anarak, onun sanat dünyasına yaptığı katkılardan bahsetti. Erdoğan, Çelebi’nin hüsnü hat sanatında büyük bir iz bıraktığını belirterek, “Uluslararası İyilik Ödülümüzü de kendisine vermeyi planlamıştık, ancak kendisini ebedi âleme uğurladık. Cenab-ı Mevla’dan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Diyanet Vakfı 50 Yıldır İyiliği Yaymaya Devam Ediyor”

Türkiye Diyanet Vakfı’nın 50. yılını kutladığını hatırlatan Erdoğan, vakfın “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” anlayışıyla hareket ettiğini belirtti. Erdoğan, Diyanet Vakfı’nın eğitimden insani yardıma, kültürel projelerden sosyal dayanışma faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunduğunu söyledi.

“Diyanet Vakfımız, yarım asırlık iyilik yolculuğunda eğitimden insani yardıma kadar birçok alanda başarı çıtasını her geçen gün daha da yükseltti.”

“Zor Durumda Kalanlara Milletimiz Yardım Elini Uzatıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakıf kültürünün Türk milletinin en köklü hasletlerinden biri olduğunu vurgulayarak, Osmanlı döneminden bu yana camiler, medreseler, imarethaneler, hanlar ve sebiller gibi birçok iyilik mirasının yaşatıldığını ifade etti.

“Diyanet Vakfımız, savaş, afet ve yoksulluk nedeniyle zor durumda kalanlara milletimizin yardım elini uzatıyor. Bugün Asya’dan Afrika’ya kadar nereye gitsek, Türkiye Diyanet Vakfı’nın iyilik neferleriyle karşılaşıyoruz.”

“İyilik Haftası Resmi Takvimde Yerini Aldı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl ilk kez kutlanan İyilik Haftası’nın 27 Şubat’ta yayımlanan yönetmelikle 13-20 Mart tarihleri arasında her yıl kutlanacağını belirtti.

“İyiliği teşvik etmek, toplumda daha fazla yaygınlaştırmak ve bu çınarın köklerini derinleştirmek için hep birlikte gayret göstereceğiz.”

“Kötüye Karşı İyinin, Zalime Karşı Mazlumun Safında Yer Almak Hayat Tarzımızdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda iyiliğin ve adaletin egemen olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

“Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun safında yer almak bizim hayat tarzımızdır. Türkiye, vicdanını tatile çıkarmadan, hayırda ve iyilikte yarışan bir millet olarak yoluna devam edecektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin iyiliği yayma misyonunu sürdürmeye devam edeceğini vurgulayarak, törende ödül alanları bir kez daha tebrik etti.

Kaynak : PHA