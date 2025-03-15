Başkan Kablan, mesajında doktorlardan hemşirelere, ebelerden sağlık teknisyenlerine kadar tüm sağlık personelinin büyük bir özveriyle insanlığa hizmet ettiğini belirtti. Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden, pandemi, deprem, yangın gibi zorlu süreçlerde bile büyük fedakârlık gösterdiğini dile getiren Kablan, sağlık çalışanlarının çabalarının sağlıklı bir toplumun temel taşı olduğunu ifade etti.

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Vurgu

Kablan, mesajında sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi gerektiğine de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık çalışanlarımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda görev yapması hepimizin sorumluluğundadır. Onlara yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyor, bu konuda farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu düşünüyorum.”

Sağlık Alanındaki Reformlar ve Türk Hekimlerinin Başarıları

Başkan Kablan, tıp biliminin insanlık tarihi kadar eski olduğunu ve gelişmeye devam ettiğini belirterek, Türk hekimlerinin dünya çapında başarılı çalışmalara imza attığını ve bunun ülkemiz adına gurur verici olduğunu ifade etti. AK Parti hükümetleri döneminde sağlık sektörüne yapılan yatırımlarla hastanelerin, sağlık hizmetlerinin ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirildiğine dikkat çekti.

İnsan sağlığına doğrudan dokunan sağlık çalışanlarının hakkının ödenemeyeceğini belirten Kablan, tüm sağlık çalışanlarının takdirin en iyisine layık olduğunu söyledi.

"14 Mart Tıp Bayramı’nı Kutluyorum"

Başkan Kablan, mesajının sonunda, sağlıklı bir toplum olabilmek için var gücüyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Hastalarına şifa dağıtarak çok kutsal bir görevi yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu kutsal mesleği icra ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”

Kaynak : PHA