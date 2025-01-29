Kartalkaya Yangın Faciası: "Sorumluların Peşini Bırakmayacağız"

Konuşmasına Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başlayan Erdoğan, olayın ardından hükümet olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti. Yangına dair yürütülen soruşturma sürecine değinen Cumhurbaşkanı, şu bilgileri paylaştı:

Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 28’e yükseldi.

Yangın alarm sisteminin çalışmadığı, acil çıkış yollarının yetersiz olduğu tespit edildi.

Otelin Aralık ayında belediye tarafından denetim raporunun sümen altı edildiği ortaya çıktı.

Meclis araştırma komisyonu kuruldu ve tüm sorumlular yargıya hesap verecek.

Erdoğan, "Laf cambazlığı ile kimse sorumluluktan kaçamaz" diyerek otel yönetiminin ve ilgili kamu görevlilerinin hesap vereceğini vurguladı. "78 vatandaşımızın canı üzerinden kimse siyaset yapamaz, istismarcılığa tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı.

Muhalefete Sert Eleştiri: "Sizden Ne Empati Ne Vicdan Bekliyoruz"

Kartalkaya yangını sonrası muhalefetin "hükümeti suçlayan" açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetin olayları istismar ettiğini ve konuyu siyasi bir şova çevirdiğini söyledi. Muhalefete seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Sizden ne empati bekliyoruz ne vicdan. 78 insanımız hayatını kaybetmiş, siz çıkıp insanları suçluyorsunuz. Sizin iş bilmezliğiniz yüzünden İstanbul'da otobüsler yanıyor, İzmir’de elektrik akımına kapılan gençler ölüyor, Antalya’da teleferik faciası yaşanıyor ama bunlara zerre kadar değinmiyorsunuz."

Muhalefetin liyakatsizlikle, eş-dost kayırmacılığıyla belediyeleri yönettiğini öne süren Erdoğan, "Eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğiniz belediyelerdeki liyakatsizliklerle ne zaman yüzleşeceksiniz?" diye sordu.

"Dedikodu ve Kaos Üzerinden Siyaset Yapmayı Bırakın"

Muhalefeti “vizyonsuz ve programsız” olmakla eleştiren Erdoğan, "Muhalefet siyaset yapmak yerine dedikodu ve kaosla gündem oluşturmaya çalışıyor" dedi. Ana muhalefet partisini kastederek şu sert ifadeleri kullandı:

"Hep söylediğim gibi bu ülkenin ve demokrasimizin en temel sorunu vizyonsuz, plansız, dedikoduyu siyaset zanneden bir muhalefete mahkum olmamızdır. Darbe girişimlerinden Gezi kalkışmasına, terör saldırılarından deprem felaketine kadar neredeyse her konuda kendi ülkesine karşı olanların safında yer alan bir muhalefet anlayışını reddediyoruz."

Cumhurbaşkanı, CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri sonrası "hesaplaşma" söylemlerine de tepki göstererek, "Sandıkla gelen sandıkla gider, ama halkın iradesine saygı duymak zorundasınız" dedi.

"Muhalefet Milletin Acısıyla Siyaset Yapmaktan Vazgeçmeli"

Erdoğan, muhalefetin her olayı siyasallaştırdığını, hükümeti suçlayarak gündemi manipüle etmeye çalıştığını vurguladı. Özellikle CHP ve İYİ Parti’nin Bolu’daki yangın faciası üzerinden hükümete yüklenmesini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Siz daha bir yıl önce Beşiktaş Gayrettepe'de 29 işçimiz can verdi, zerre kadar umursamadınız. İzmir'de iki gencimiz elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti, görmezden geldiniz. İstanbul'da belediyenin açıp kapatmadığı su çukuruna düşen yavrumuz göz göre göre öldü, neredeydiniz? Antalya’daki teleferik skandalının sorumlularını demokrasi kahramanı ilan ettiniz. Önce kendi belediyelerinizdeki yolsuzluklara bakın."

"Saray'da Toplanan Muhalefet Değil, Milletin İradesidir"

Muhalefetin hükümeti sürekli baskı altına almaya çalıştığını söyleyen Erdoğan, özellikle yargı kararlarına müdahale edildiği iddialarına tepki gösterdi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet liderlerinin yargı kararları üzerinden mağduriyet algısı yaratmaya çalıştıklarını belirterek şu çıkışı yaptı:

"Bunlar bir araya gelip 'yargı bağımsız değil' diyorlar ama asıl kendi kadrolarına dokunulduğunda yargıya baskı kurmaya çalışıyorlar. Yargıyı, kendi çıkarları için bir sopa olarak kullanmaya çalışıyorlar. Burası hukuk devleti, kimse dokunulmaz değildir."

"Kaosu Yaratanlar, O Kaosun Altında Kalır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde muhalefetin sokak hareketlerine yönelik açıklamalarını da eleştirdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin “Sokağa çıkarsanız boyunuzun ölçüsünü alırız” sözlerine CHP ve İYİ Parti’den gelen sert tepkilere yanıt veren Erdoğan, muhalefeti “kaos çıkarmaya çalışmakla” suçladı:

"Sokağa çıkın çağrıları yapanlar, milleti provoke edenler aslında bir planın parçasıdır. Türkiye’de artık sokak siyaseti devri bitmiştir. Şunu unutmayın, kaosu yaratanlar, eninde sonunda o kaosun altında kalırlar."

"Biz Hizmet Etmeye Devam Edeceğiz, Onlar Dedikoduya Devam Etsin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin gündeminde hizmet, yatırım ve reformlar olduğunu vurgulayarak, muhalefetin ise sürekli "dedikodu ve polemikle" meşgul olduğunu söyledi:

"Biz milletimize hizmet etmeye, Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. Onlar ne yaparsa yapsın, hangi kirli ittifakları kurarsa kursun, biz milletimizin iradesine güveniyoruz. Muhalefetin tek işi engellemek, algı operasyonu yapmak ve kaos çıkarmak. Ama milletimiz kimin ne yaptığını çok iyi görüyor."

Erdoğan, konuşmasını "Bu milletin iradesini kimse gasp edemez, Türkiye’nin geleceğini karartmaya kimsenin gücü yetmez" diyerek tamamladı.

Özetle Erdoğan’ın Açıklamaları:

✅ Kartalkaya yangını soruşturması devam ediyor, gözaltı sayısı 28'e yükseldi.

✅ Otelin eksiklikleri sümen altı edilmiş, tüm sorumlular yargıya hesap verecek.

✅ Muhalefet olayları istismar ediyor, halkın acısını siyasi rant haline getiriyor.

✅ Muhalefetin en büyük sorunu "vizyonsuz ve dedikoducu" olması.

✅ CHP ve İYİ Parti’nin sokak çağrılarına sert tepki: “Kaosu yaratanlar, altında kalır.”

✅ Hükümet, hizmet ve yatırımlara devam edecek, muhalefetin algı operasyonlarına teslim olmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti sorumsuzluk ve kaos yaratmakla suçlarken, hükümetin millet için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : PHA