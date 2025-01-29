“Serbest Tüketici” Tanımıyla Yeni Bir Zam Mekanizması Kuruldu

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından "AK Parti’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-1" başlığıyla yaptığı paylaşımda, elektrik faturalarına yönelik yeni düzenlemeleri ve etkilerini anlattı. Yavuzyılmaz’a göre hükümet, aldığı bir kararla milyonlarca konut abonesini “serbest tüketici” kapsamına aldı ve böylece bu abonelerin sabit fiyat tarifesinden çıkarılarak özel sektörün belirlediği değişken fiyat tarifesine geçirilmesinin önünü açtı.

Faturalarda Büyük Artış Kapıda

CHP’li vekilin verdiği bilgilere göre aylık elektrik faturası 1.049 TL’nin üzerinde olan aboneler artık devletin belirlediği sabit tarifeden değil, Piyasa Takas Fiyatı’nın (PTF) geçerli olduğu değişken fiyat tarifesi üzerinden fatura ödeyecek. Bu da elektrik faturalarında yüzde 96’ya varan bir artış anlamına geliyor.

Yavuzyılmaz, söz konusu değişikliğin, özelleştirmeler nedeniyle elektrik üretiminin yüzde 83’ünü kontrol eden özel elektrik üretim şirketlerinin vatandaşın cebinden daha fazla para almasına yol açacağını savundu.

Sırada Daha Büyük Zamlar mı Var?

Deniz Yavuzyılmaz, mevcut düzenlemenin ilerleyen süreçte daha düşük elektrik faturası ödeyen vatandaşları da kapsayabileceğini belirtti. 495 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen konut abonelerinin de ilerleyen aylarda değişken fiyat tarifesine dahil edilerek, faturalarının yüzde 140 oranında artabileceğini öne sürdü.

“Vatandaş Özel Elektrik Şirketlerinin İnsafına Bırakılıyor”

Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada AK Parti hükümetinin vatandaşları serbest piyasanın insafına terk ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Önce AK Parti aldığı bir kararla, milyonlarca konut abonesini serbest tüketici tanımına soktu. Ardından aylık faturası 1.049 TL ve üzerinde gelen konut abonelerini sabit fiyat tarifesinden çıkarıp, Piyasa Takas Fiyatı’nın geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine dahil etti. Böylece bu aboneler, özelleştirmeler nedeniyle ülkedeki elektrik üretiminin yüzde 83’ünü yapan ve PTF’nin ana belirleyicisi olan özel elektrik üretim şirketlerinin insafına bırakıldı.”

CHP’li vekil, hükümetin bu düzenlemeyi kamuoyuna açık şekilde duyurmadığını ve gerçek zamların vatandaşlar elektrik faturalarını aldığında anlaşılacağını savundu.

Elektrik Faturalarına Yüzde 140 Zam İddiası

Yavuzyılmaz, bu düzenlemenin aşamalı olarak genişletileceğini ve 495 TL üzerinde elektrik faturası ödeyen milyonlarca vatandaşın da benzer şekilde değişken tarifeye geçirilerek, yüzde 140’a varan zamlarla karşılaşabileceğini dile getirdi. Bu durumun, vatandaşın cebinden daha fazla para çıkması ve elektrik şirketlerinin kârlarını katlaması anlamına geldiğini belirtti.

Muhalefetten Zam Tepkisi: “Bu Açık Bir Fatura Soygunudur”

CHP ve diğer muhalefet partileri, elektrik faturalarına yapılacak bu zam düzenlemesine sert tepki gösteriyor. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşların temel ihtiyaçlarının daha da pahalı hale getirilmesinin büyük bir ekonomik adaletsizlik olduğu savunuluyor.

Deniz Yavuzyılmaz, CHP olarak bu zamlara karşı mücadele edeceklerini ve vatandaşın yanında duracaklarını belirterek, vatandaşları elektrik faturalarını dikkatle incelemeye ve gelecek zamları takip etmeye çağırdı.

Elektrik Zamlarının Vatandaş Üzerindeki Etkisi

✔ 1 Şubat’tan itibaren 1.049 TL üzeri elektrik faturası ödeyenlere yüzde 96 zam gelecek.

✔ 495 TL üzeri elektrik faturası ödeyen milyonlarca vatandaş ilerleyen dönemde yüzde 140 zamlı tarifeye geçebilir.

✔ Sabit fiyat tarifesinden çıkarılan vatandaşlar özel elektrik üretim şirketlerinin belirlediği değişken fiyat tarifesine mahkum olacak.

✔ Bu düzenleme, hükümetin kamuoyuna açıklamadan yürürlüğe soktuğu “gizli zam” olarak yorumlanıyor.

CHP’den Vatandaşa Çağrı: “Elektrik Faturalarınızı Kontrol Edin”

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, bu zam düzenlemesine karşı vatandaşların farkındalığını artırmaları gerektiğini vurgulayarak, vatandaşlara elektrik faturalarındaki değişimleri dikkatle incelemeleri çağrısında bulundu. Yavuzyılmaz, CHP’nin bu konuda gerekli itirazları yapacağını ve düzenlemenin iptali için mücadele edeceğini söyledi.

1 Şubat’tan itibaren uygulanacak yeni elektrik tarifesiyle birlikte yüksek elektrik faturası ödeyen vatandaşların, büyük bir zam şoku ile karşı karşıya kalması bekleniyor. Muhalefet, bu durumu "AK Parti’nin kamuoyundan gizlediği fatura tuzağı" olarak nitelendirirken, hükümetin konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

Kaynak : PHA