Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un yeni sedan modeli T10F’in test sürüşünü İstanbul’da gerçekleştirdi. Erdoğan, “Yakında vatandaşlarımızın beğenisine sunulacak gururumuz T10F” diyerek memnuniyetini ifade etti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası Togg’un yeni sedan modeli T10F’in test sürüşünü İstanbul’da yaptı.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan sürüş anlarına ilişkilerine görüntülerde aracı detaylı şekilde inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, T10F’in performansından ve tasarımından övgüyle bahsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yakında vatandaşlarımızın beğenisine sunulup yollara çıkacak olan yerli ve milli elektrikli otomobilimiz, gururumuz Togg’un yeni sedan modeli T10F’in test sürüşünü gerçekleştirdik. Maşallah. Barekallah” ifadelerini kullandı.

Bu arada; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10F modeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.