Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan’da, “Akan kanın durması noktasında, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak sergileyeceğimiz duruş çok çok önemli. Filistin davamızın savunulmasında birlikte sesimizin yükseltilmesi çok ama çok mühim. Hatırlayın Charlie Hebdo olayında 25 kişi öldürülmüştü. Dünya liderleri Paris’te hep birlikte yürüyüş yaptılar. Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü; dünya sessiz. Başta Amerika, Batı. Hep birlikte sessizler. Çocuk ve kadın; bunları her gün televizyonlarda izliyoruz. Burada özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak hep birlikte, Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak, yükseltmeyeceksek ne zaman yükselteceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi’ndeki konuşmasında, “Bugün itibarıyla, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 34. günü geride bıraktık. İsrail tarafından acımasızca öldürülen 11 bine yakın Gazzeli’nin yüzde 73’ü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetimi insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, üniversiteleri, sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. Sürekli insan hak ve hürriyetlerinden, demokrasiden bahseden Batılı ülkeler, İsrail’in tüm katliamlarını seyrediyor. Bu ülkeler ve kuruluşlar; bırakın çocuk katillerini eleştirmeyi, ateşkes çağrısı yapamayacak kadar acziyet içindeler. Mukaddes kitabımız Kuranı Kerim’i yakanlara fikir özgürlüğü bahanesi ile göz yumanlar, Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar. 7 Ekim’den beri şahit olduğumuz ikiyüzlülük örneklerini artırmak mümkündür. Gelişmeler Müslümanlar olarak birliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini bizlere bir kez daha göstermektedir. İnsani ateşkesin sağlanması ve çatışmaların yayılmasının engellenmesi için diplomatik girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bölgeye insani yardım ulaştırmak için de yoğun şekilde çalışıyoruz. Bugüne kadar 230 tonu aşan 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini Mısırlı kardeşlerimizin de desteği ile sevk ettik. İki sivil insani yardım gemisinin bölgeye gönderilmesi ile ilgili hazırlıklarımız devam ediyor… Böylece Gazzeli kardeşlerimizin yaşadığı acıların dindirilmesi için güçlü bir dayanışma sergilenecek. Akan kanın durması noktasında, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak sergileyeceğimiz duruş çok çok önemli. Filistin davamızın savunulmasında birlikte sesimizin yükseltilmesi çok ama çok mühim. Hatırlayın Charlie Hebdo olayında 25 kişi öldürülmüştü. Dünya liderleri Paris’te hep birlikte yürüyüş yaptılar. Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü; dünya sessiz. Başta Amerika, Batı… Hep birlikte sessizler. Çocuk ve kadın; bunları her gün televizyonlarda izliyoruz. Burada özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak hep birlikte, Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak, yükseltmeyeceksek ne zaman yükselteceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA