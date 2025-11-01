Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 'İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi' temalı açılış programında, İstanbul'a ve diğer illere yapılan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında, sosyal konut projeleri, millet bahçeleri ve modern yatırımlarla vatandaşlarımıza kaliteli hizmetler sunmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik' dedi.

'Hizmette, Şehirlerin Siyasi Tercihlerini Gözetmiyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerin siyasi tercihlerini gözetmeden tüm vatandaşlara eşit hizmet götürme gayretinde olduklarını ifade ederek, 'Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. 86 milyonun her bir ferdini, her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz. Özellikle İstanbul'umuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz' dedi.

'Şehrin Gerçek Değeri Binalar Değil, İnsandır'

Bir şehrin sadece binalar, yollar ve köprülerden ibaret olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir şehri şehir yapan sadece binalar, yollar ve köprüler değildir; orada yaşayan insanların huzuru ve güveni şehrin gerçek değeridir. İnsan yaşadığı yere değer katıyorsa, şehrini mamur ediyor demektir. Eğer kişi yaşadığı şehri sadece tüketiyor ve kirletiyorsa, o kişi şehrine ihanet ediyor demektir' diye konuştu.

'Projelerle İstanbul'un Estetiğini Artırıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da açtıkları millet bahçeleri, kütüphaneler, gençlik merkezleri ve spor tesisleri ile şehrin estetiğini ve yaşam kalitesini artırdıklarını belirterek, 'Millet bahçelerimiz, kütüphanelerimiz, gençlik merkezlerimiz ve spor tesislerimizle İstanbul'un güzelliğini ortaya çıkarıyoruz. Türkiye genelinde 500 bin konut inşa edeceğiz, bunlardan 100 bini İstanbul'da yapılacak. 81 ilin her birine modern, deprem dayanıklı ve konforlu konutlar kazandırmayı hedefliyoruz' dedi.

'Sosyal Konut Projeleriyle Dar Gelirli Vatandaşlarımızın İhtiyacını Karşılayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kira fiyatlarının yüksekliğinin farkında olduklarını ve bu sorunun çözümü için projeleri devreye aldıklarını açıklayarak, 'TOKİ eliyle 15 bin sosyal konutu uygun şartlarda kiraya vereceğiz ve dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını süratle karşılayacağız. Sosyal konutları mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak, şehirde yaşam kalitesini artıracağız' ifadelerini kullandı.

'Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne Modern ve Güvenli Alanlar Kazandırdık'

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları, sergi alanları ve sosyal donatılarla İstanbul'a modern bir alan kazandırdığını belirterek, 'Bu alan aynı zamanda afet durumunda yüz binlerce vatandaşımıza hizmet verecek bir toplanma merkezi olarak işlev görecek ve en az 40 bin çadır kapasitesi ile hizmet sunacak' dedi.

'Millete Hizmet Öncelikle Bir 'Dert İşidir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete hizmetin öncelikle bir 'dert işi' olduğunu ve vatandaşların refahını artırmanın temel hedefleri arasında yer aldığının altını çizerek, 'Bizim hedefimiz, vatandaşların yüzünü güldürmek ve dünyanın en gelişmiş ülkelerinin sunduğu hizmetlerden daha iyisini Türkiye'deki vatandaşlara ulaştırmaktır. Tüm imkanlarımızı vatandaşlarımız için seferber etmiş durumdayız ve ülkemizin her köşesinde projelerimizi hayata geçiriyoruz' ifadelerine yer verdi.

