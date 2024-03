Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Kilis mitingine katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasına alandakileri, "Ağaçta dalın güzel, ovada yolun güzel, kurban olurum Kilis, senin her hâlin güzel" ifadeleriyle selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihiyle, tabiatıyla, insanıyla her hâli güzel olan Kilisli kardeşlerimle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Aşkınız, sevdanız, ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum. Yavuz Sultan Selim'e yol ve gaza arkadaşlığı yapan Kilis'in gönlümüzde müstesna bir yeri vardır. Kilis son seçimlerdeki dik ve dirayetli duruşuyla bu yeri perçinlemiştir" ifadelerini kullandı.

"Daha fazla çalışacak, ter dökeceğiz"

Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'na ve kendisine verilen destek için Kilislilere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kilis'le yol arkadaşlığımızı daha da güçlendirmiş olduk. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Bu rekor oyların bizim için iki önemli anlamı bulunuyor. İlki, Kilisli kardeşlerimizin şahsıma olan güvenini gösteriyor. İkincisi, mesuliyetimizin ne kadar büyük olduğunu anlatıyor. Kilis'in bizden beklentilerinin farkındayız. Kilis'in ihtiyaçlarını, taleplerini ve hedeflerini çok iyi biliyoruz. İnşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız, sizlere layık olmak için daha fazla çalışacak, ter dökeceğiz. Kilis'in şahsımıza olan muhabbetinin hakkını vermek için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tabii Kilis'e girerken dedim ki 'Meydanda şu anda ne kadar vatandaşımız var?' Ne dediler? 'Şu anda meydanda 28 bin kişi var' dediler. Allah nazardan saklasın. Bundan bir sene önce millet olarak asrın felaketini yaşadık. Tarihimizin en ağır afetinde 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. Kilis'te de 33 kardeşimiz depremlerde hayatını kaybetti. Enkazların altında kalarak vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Felaketin 3'üncü günü olan 9 Şubat'ta Kilis'e gelmiş, sizlerin acısını paylaşmış, devletimizin yanınızda olduğunu ifade etmiştim. Ardından 31 Mart'ta bir kez daha şehrimizi ziyaret ederek, iftarımızı sizlerle birlikte açmış, yapılan çalışmaları yerinde görmüştük” diye ekledi.

"Depremin yaralarını hızla sarıyoruz”

"Asrın Felaketi" 6 Şubat depremlerinin ardından Kilis'in de aralarında bulunduğu deprem şehirlerini ihmal etmediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecine, bölgedeki çatışmalara, ülkedeki diğer meselelere rağmen ellerini deprem bölgesinden hiç çekmediklerini belirtti.

Kabine toplantılarının değişmez gündeminin daima bölgede yürütülen inşa ve ihya çalışmaları olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan işleri, atılan adımları, karşılaşılan sıkıntıları tek tek takip ettiklerini söyledi.

İlgili bakanların da sık sık depremzede illeri ziyaret ederek yürütülen faaliyetlerle yakından ilgilendiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu arada deprem turistleriyse bölgeye şöyle bir uğrayıp enkazlar önünde poz verdikten sonra çekip gittiler. Bir daha yolları buralara hiç düşmedi. Kendilerine istismar edecek yeni konular buldular. Sırf beklentilerine uygun oy vermediler diye, depremzedelerimize yapılan hakaretleri, nobranlıkları, vicdansızlıkları burada saymıyorum bile" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere yapılan hakaretler konusunda "Değil bir sene, üzerinden on yıllar geçse de bu ahlaksızlıkları unutmayız, unutturmayız. Yüreği yaralı insanlarımıza yapılan o hakaretler, faillerinin alınlarına kara bir leke olarak yapışmıştır ve hep orada kalacaktır. Bir daha hiç kimse milletimize böyle davranmaya cesaret bile edemesin diye kirli tarihlerini yüzlerine vurmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Depremin Türkiye'nin en acil, en önemli meselesiyken hâlen bazı çevrelerin gereken dersi almadığını üzülerek gördüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Yönettikleri şehirleri depreme hazırlamak gibi ne bir dertleri var ne de böyle bir gündemleri var. Reklama harcadıkları meblağlar, depreme ayırdıkları bütçelerden katbekat daha fazla. Depremle, kentsel dönüşümle hiçbir hedef ortaya koymuyorlar. Türkiye daha bir sene önce 53 bin canını yitirmemiş, asrın en büyük tabii afetlerinden birini yaşamamış gibi hareket ediyorlar. Ne diyelim? Allah milletimizi bu aymazların eline düşürmesin. Diğerleri ne yaparsa yapsın, bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılmasıdır. Bu konudaki samimi gayretlerimizi sizler de görüyorsunuz. 14 milyon insanı etkileyen 11 şehrimizin 124 ilçesindeki 7 bin mahalle ve köyünde ağır yıkıma yol açan depremin yaralarını hızla sarıyoruz. Şimdiye kadar 76 binden fazla konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin civarında konut ve köy evinin teslimini yapacağız. Zira yaparsa AK Parti yapar. Yıl sonuna kadar inşallah 200 bin evi hak sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz."

"Kilis'i çaresiz ve sahipsiz bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'in diğer illere nazaran depremden daha az etkilendiğini belirterek, depremde Kilis'te 457 binanın yıkıldığını, acil yıkılacak ve yıkık 680 bina enkazının tamamının kaldırıldığını, ağır hasarlı bin 928 binadan, bin 769'unun da enkazının temizlendiğini söyledi.

Kilis'te bin 555'i konut olmak üzere bin 741 hak sahibinin bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu: "Şimdiye kadar toplam bin 494 konutun kurasını çektik, bunları Kilisli hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Geriye kalanların yapımı hızla devam ediyor. Bunun dışında Kilisli depremzedelerimize sadece kira yardımı olarak 72 milyon lira ödeme yaptık. Deprem çalışmalarında kullanılmak üzere şehrimize 500 milyon liranın üzerinde kaynak aktardık. Devlet ve hükûmet olarak bu zor günlerinde Kilis'in yanında olduğumuzu gösterdik. İnşallah bundan sonra da Kilis'i çaresiz ve sahipsiz bırakmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, musibetten muhafaza eylesin."

Kilis'in Millî Mücadele'nin kahraman şehirlerinden biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Al atıma gümüş eğer takarım, ta ezelden vatan derdi çekerim. Kilis için ben dünyayı yakarım. Ölürüm gavura yar etmem seni. Evet müstevliler karşısında işte böyle haykırarak Kilis'i işgalcilere dar eden Kuva-yi Milliye şehit ve gazilerini rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Hani baharda Kilis'in ovalarını kızıl gelincikler sarar ya işte buralara geldiğimizde bizim gönlümüzü de sizlerin muhabbeti kaplıyor” diye konuştu.

Âlimler, arifler, şairler şehri olan Güney Türkmenlerinin âdeta dağ gibi vatan sınırlarını beklediği Kilis'e ne kadar hizmet edilse az olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü bu topraklar manevi derinliği olan topraklardır" dedi.

Şehit kanlarıyla mühürlenmiş bu muazzez topraklara minnet borcunu ödeme şuuruyla hareket ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek gayelerinin Kilis'in kalkınması, gelişmesi ve refahının artması olduğunu söyledi.

"Kilis ve diğer vilayetlerimiz için tuğla üstüne tuğla koyalım diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş yapmanın, hizmet üretmenin, taş üstüne taş koymanın derdinde olduklarını belirterek, şöyle devam etti: "Muhalefetin neler peşinde koştuğunu zaten sizler de biliyorsunuz. Biz Kilis ve diğer vilayetlerimiz için tuğla üstüne tuğla koyalım diye âdeta gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Onlar ise siyasi ikballeri uğruna her türlü gayrimeşru, gayriahlaki yola başvurmaktan çekinmiyorlar. Kaynağı karanlık para desteleriyle kule yapmak dışında ortada icraatları yok. Dolar dolar çantalar, avrolar. Hayırdır bu parayı ne yapacaksınız? Neymiş CHP'ye bina satın alacaklarmış. Kim? İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Akıllı telefonlar çıkınca malum hayatımız çok kolaylaştı. Uygulamaya giriyorsunuz eşinizin, dostunuzun, çocuğunuzun şayet ticaretle meşgulseniz mal aldığınız tedarikçinizin hesabına parayı çantalarla saniyeler içinde zahmetsizce gönderiyorsunuz. Sıra beklemeniz, kâğıt, kırtasiye işleriyle uğraşmanız gerekmiyor. Anlaşılan bu teknoloji henüz CHP'ye ulaşmamış. Çünkü ulaşmış olsa kendilerini yormaz, işin kolayı varken herhalde zoru tercih etmezlerdi. Ama bakıyorsunuz deste deste paraları çantalarla, valizlerle taşıyor. 5, 6 kişi saatlerce dolar saymaya, avro saymaya yetiştiremiyorlar. Hatta para saymak için etrafta kim varsa toplayıp, onlardan da yardım istiyorlar. Akıllı telefonla 30 saniyede yapabilecekleri basit bir işlem için neden bu kadar zahmete girdiklerini bir türlü açıklayamadılar. Paranın nereden geldiği ve nereye gittiği de belli değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eline mikrofonu alanın farklı bir senaryo yazdığını, yeni bir hikâye uydurduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Medyada ne kadar tetikçileri varsa tekmili birden uğraştılar, didindiler ama milletin zihnini kurcalayan sorulara tatmin edici cevap veremediler. Aslında kendisi hesap uzmanı olan bay Kemal bunları çok rahat izah edebilirdi. Fakat nedense skandalın başından beri onun da sesi soluğu çıkmıyor. Bunlar lafa gelince şeffaflıktan, dürüstlükten bahsetmeyi çok severler ancak ne para işlerinde ne ittifak işlerinde bu sözlerine sadık kalırlar.”

"Siyasetin bir hizmet yarışı olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kandil'in güdümünde siyaset yapanlarla kurdukları gizli ittifakın boyutunu ve derinliğini CHP'li vatandaşlarım dâhil kimse bilmiyor. Neyin karşılığında, hangi ilçelerde adaylarını çektiklerinden, belediye meclisi listelerini neye göre belirlediklerinden, devşirme adaylarla ne yapmaya çalıştıklarından, hâsılı kapalı kapılar arkasında çevirdikleri dolaplardan CHP'li pek çok yöneticinin de DEM'e oy verenlerin de haberi, bilgisi yok. Kimlikler, partiler ve adaylar hercümerç olmuş durumda. Doğan görünümlü şahin misali dışı farklı, içi farklı bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız” diye ekledi.

"Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak 30 yıldır huzurunuzdayım" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir işimizi milletimizden gizli, saklı yapmadık. İttifaklarımızı da bu şekilde kurduk. Cumhur İttifakı olarak hangi illerde ittifak yaptığımız, hangi illerde seçimlere ayrı girdiğimiz belli. Ortak hareket ettiğimiz yerlerde dayanışma içinde çalışıyoruz. Seçimlere ayrı girdiğimiz yerlerde ise centilmence rekabet ediyoruz. Kimseyi kırmadan, dökmeden siyasetin bir hizmet yarışı olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

"Bizim siyasetteki yegâne referansımız, hizmetlerimiz ve yatırımlarımızdır”

Kilis'te de AK Parti olarak kendi adaylarıyla yarıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dokuz gün kaldı. Amacımız, projelerimizle, programlarımızla Kilisli kardeşlerimin gönlüne girip, 5 sene daha şehrimize hizmet için sizlerden icazet almaktır. Sizlerin de desteğiyle bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla biz hep belediye başkanlarımızın yanında olacağız. Sizi yalnız bırakmayacağız" dedi.

Bugünkü Kayseri mitinginden selamlar getirdiğini, muhteşem bir miting gerçekleştirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim siyasetteki yegâne referansımız, hizmetlerimiz ve yatırımlarımızdır. Biz icraatlarıyla, şehirlerimize kazandırdıkları eserlerle konuşan bir kadroyuz, böyle bir hükûmetiz. Meydanlarda verdiği sözleri göreve gelince unutanlardan hiçbir zaman olmadık" diye konuştu.

Hayalleri, önce hedeflere ve programlara ardından da gerçeklere dönüştürmeye devam edeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'e son 21 yılda güncel rakamlarla toplam 26 milyar lira yatırım yaptıklarını bildirdi.

Kilis'e eğitimde bin 45 yeni derslik kazandırdıklarını, Kilis 7 Aralık Üniversitesini kurduklarını, 4 bin 319 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binalarını açtıklarını, ayrıca 2 bin 500 seyirci kapasiteli Kilis Spor Salonu başta olmak üzere 10 spor tesisi inşa ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kilisli ihtiyaç sahiplerine 2 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Şehrimize toplam 300 yataklı 4 hastane dâhil 21 sağlık tesisi kazandırdık. TOKİ vasıtasıyla bin 929 konutu tamamlayıp teslim ettik, bin 854 konutun yapımına devam ediyoruz. İktidara geldiğimizde il sınırları içerisinde atık su arıtma tesisi yoktu. Bugün kurduğumuz atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 96'sına hizmet veriyoruz. Merkezde, Karataş Millet Bahçemizin yapımına TOKİ eliyle devam ediyoruz."

"Kilisli çiftçilerimize 7,5 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'te 2 kilometreden devralınan bölünmüş yol uzunluğunu 51 kilometreye ulaştırdıklarına işaret ederek, Gaziantep-Kilis yolunu, Kilis çevre yolunu, Öncüpınar ayrım yolunu, Kilis-Hassa yolunu, Nurdağı-Hassa ayrımı, Kilis yolunda bulunan Tahta Köprü köprülerini tamamladıklarını anımsattı.

Kilis Musabeyli yolu, Gaziantep ayrımı Elbeyli, Suriye hududu yolu ile Nurdağı-Musabeyli-Akbez ayrımı yolunun yapımına devam ettiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Gaziantep-Kilis Demiryolu etüt projesini tamamladık. Kilis'e 2 baraj, 6 sulama tesisi, 7 içme suyu tesisi, 1 arazi toplulaştırma, 12 taşkın koruma tesisi, 3 gölet ve 4 yeraltı depolama tesisi inşa ettik. Kilisli çiftçilerimize 7,5 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Seve ve Afrin barajları ile Demirciler, Sapkanlı ve Üçpınar göletlerinin yapımını tamamladık. Kilis'in içme suyu problemini çözdük. Musabeyli ve Narlıca barajları ile sulamalarının yapımı sürüyor. Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesini kurduk. Ayrıca 128 hektarlık alanı kamulaştırarak Kilis Organize Sanayi Bölgesine dâhil edip sanayicimizin hizmetine verdik. İstihdamı desteklemek için Kilisli işverenlere 1 milyar lira prim teşviki verdik. Enerjide, merkeze ve Polateli'ne doğal gaz arzını sağladık."

Bunların dışında pek çok hizmet ve eseri Kilis'e kazandırdıklarını vurgulayarak, şehre yapılan yatırımların anlatıldığı videoyu izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "İnşallah 31 Mart'tan sonra bunlara yerel yönetimlerle iş birliği içinde çok daha fazlasını ekleyeceğiz. İl ve ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ederken, Cumhurbaşkanınız olarak, sizlerin hâkimi değil hizmetkârı olarak belediye başkanlarımla, belediye meclis üyeleriyle inşallah şehirlerimizi yepyeni, yeniden ayağa kaldıracağız. Ben de Kilisli kardeşlerimin özellikle adaylarımıza güçlü destek vereceğine inanıyorum. 31 Mart'ta Kilis'ten güzel haberler bekliyorum."



