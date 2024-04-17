Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Erdoğan, yerel seçimlerdeki düşük katılım oranına dikkat çekerek, "Bu seçimlerin ilk göze çarpan özelliği katılım seviyesinin düşüklüğüdür. Yüzde 78 katılım oranıyla 31 Mart seçimleri son 20 yıldaki en düşük katılımlı yerel seçim olarak kayıtlara geçmiştir. Bunun sebepleri üzerinde hassasiyetle duruyoruz ve duracağız," şeklinde konuştu.

Konuşmasında 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkan muhalefete göndermede bulunan Erdoğan, "Sonuçlara bakarak bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar olduğunu görüyoruz. Genel seçim havasıyla ülkeyi yöneteceğini zanneden zavallılar var. Türkiye'de 81 ilde tek bir ittifak vardır, o da Cumhurbaşkanı ve Kabinesi'dir," ifadelerini kullandı.

Erdoğan, milletin sandıktan verdiği mesajların gereğini yerine getireceklerini vurgulayarak, "Milletimiz bizden cesur özeleştiri yapmamızı istedi. Milletimizin mesajlarını baş tacı ederken, bu mesajların gereğini de yapacağız. Kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştireceğiz," dedi.

Konuşmasının devamında, AK Parti'nin hedeflerine ve vizyonuna odaklanacaklarını belirten Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Grup Toplantımız, ülkemiz milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bereket ayı olan Ramazan'ı milletçe huzur içinde idrak ettik. Milletimin, İslam aleminin geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum.

"DEMOKRASİMİZ SANDIK SINAVINDAN BAŞARIYLA ÇIKTI"

Bayramdan önce 31 Mart Pazar günü seçimleri gerçekleştirdik. Seçimlerin ülkemize genelinde huzur ve sükunet içinde icra edilmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Hamdolsun seçimlerde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı. Rekabet seviyesi yüksek bir kampanya döneminden sonra seçim günü milletimizin sergilediği demokratik olgunluk takdire şayandır. Ülkemiz aleyhine yürütülen onca kampanyaya rağmen demokrasimizin bir sandık sınavından başarıyla çıkmasını sağladık.

TEŞKİLATI TAKDİR ETTİ

En büyük takdiri AK Parti teşkilatı hak ediyor. Mahalle mahalle, köy köy dolaşarak halkımızla birlikte oldular. Gece gündüz koşturan genel merkez birimlerine. kadın kollarımıza ve gençlik kollarımıza, il, ilçe ve belde teşkilatlarına, partimize davamıza mücadelemize güçlü destek veren her bir kardeşime buradan en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

"CUMHUR İTTİFAKI SEÇİMLERDEN ALNININ AKIYLA ÇIKTI"

AK Parti teşkilatlarıyla birlikte 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklara karşı meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı da son seçimlerden alnının akıyla çıkmıştır. İttifakımızın ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Buradan birlikte hareket ettiğimiz MHP'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve ülkücü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. İttifakımız Türkiye bekasının teminatı olmayı sürdürecektir. Sandığın gücüne güç katan her seçim Türk milleti için kazanımdır. Ülkemiz tüm vesayet girişimlerini üstesinden bu anlayış ile hareket ettiği için gelebilmiştir. Siyasetçinin milletin iradesini yok sayma görmezden gelme hakkı yok. Sandığa giden tüm vatandaşlarımıza minnettarız.

"SON 20 YILDAKİ EN DÜŞÜK KATILIMLI YEREL SEÇİM"

YSK'nın kesin sonuçları açıklamasının ardından 31 Mart seçim maratonu tamamlanacaktır. YSK şimdiye kadar 3 ilçe 4 belde olmak üzere 7 yerde seçimlerin yenilenmesine karar vermiştir. Bu seçimlerin ilk göze çarpan özellik katılım seviyesinin düşüklüğüdür yüzde 78 katılım oranıyla 31 Mart seçimleri son 20 yıldaki en düşük katılımlı yerel seçim olarak kayıtlara geçmiştir. Bunun sebepleri üzerinde hassasiyetle duruyoruz ve duracağız. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oy oranını da olumsuz etkilemiştir. Bizlere güçlü destek veren insanlarımızın önemli kısmının sandığa gitmekten imtina ettiğini görüyoruz. Bunun nedenlerini analiz ediyoruz. 31 Mart seçimleri yüzde 40.5 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü ile tamamlanmıştır. Milletimiz toplam 539 belediyenin emanetini AK Parti'ye vermiştir.

HATAY'A AYRI PARANTEZ AÇTI

Hatay'a özel bir parantez açmak durumundayım. Hatay depremlerden beri sürekli siyasi tartışmalara meze edilen şehrimiz oldu. Hatay'la aramızı bozmak için çok uğraştılar. Hatay üzerinden sosyal fay hatlarımızla oynamaya kalktılar. 31 Mart seçimleri ile Hatay bu kirli senaryolara karşı tavrını çok net bir şekilde ortaya koymuştur. YSK'nın baskı altına alınması dahil her yol denenmiş, "ölülere oy kullandırıldı" gibi akla ziyan pek çok yalan söylenmiştir. YSK bu hezeyanlara karşı son noktayı koymuştur. Önümüzdeki dönemde şehrimizi ziyaret ederek Hataylı kardeşlerimize teşekkürlerimizi bizzat ifade edeceğiz.

"HER ZAMANKİNDEN FAZLA ÇALIŞACAĞIZ"

Bunun yanında bize güvenen diğer şehirlerimize layık olabilmek için her zamankinden daha fazla çalışacağız. Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği gerçek şudur: AK Parti olarak 21 yıllık iktidarlarımız boyunca yatırım yaparken, eser üretirken, insanımızın yaşadığı yerlere hizmet götürürken bugüne kadar seçim sonuçlarını önümüze almadık, almayız. İnşallah bundan sonra da farkımızı yine eserlerimizle, icraatlarımızla, hayata geçirdiğimiz projelerimizle göstereceğiz. Özellikle depremzede şehirlerimizin süratle, yeniden ayağa kaldırılması gündemimizin ilk sırasında yer almayı sürdürecektir.

"ÜLKEYİ YÖNETEBİLECEĞİNİ SANAN ZAVALLILAR"

Sonuçlara bakarak bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar olduğunu görüyoruz. Genel seçim havasıyla ülkeyi yöneteceğini zanneden zavallılar var. Birileri kendilerince yerel iktidar, merkezi iktidar diye Türkiye'de ikili yapı ihdas etmeye çalışıyor. Bu tarz söylemler demlendikleri ittifak ortaklarına diyet borcu hamlesi değilse, ham bir hayalden ibarettir. 81 ilimizde tek bir ittifak vardır. O da Cumhurbaşkanı ve Kabinesi'dir.

"MİLLETİMİZİN MESAJININ GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Milletin sandıktan verdiği mesajları herkesten önce bizim doğru okumamız, objektif olarak bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Bu muhasebeyi yapmak, gerektiğinde canı pahasına yanımızda duran aziz milletimize karşı görevimizdir. Milletimiz bizden cesur özeleştiri yapmamızı istedi. Biz bunun farkındayız. Milletimizin mesajlarını baş tacı ederken, bu mesajların gereğini de yapacağız. Kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştireceğiz.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİ YENİ BİR ŞAHLANIŞIN DÖNÜM NOKTASI HALİNE GETİRECEĞİZ"

Büyük bir davanın temsilcileri olduğumuzun şuuruyla önümüzdeki dönemi yeni bir şahlanışın dönüm noktası haline getireceğiz. Kim ne derse desin AK Parti bu ülkenin, bu milletin partisi olmayı, kendi insanımızla birlikte gönül coğrafyamızdaki yüz milyonların umudu olmayı sürdürecektir. Allah'ın izni, aziz milletimizin takdiri ile daha nice yıllar boyunca Türkiye için çalışmaya, eser ve hizmet üretmeye, evlatlarımızın hayalini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bundan hiçbir yol ve dava arkadaşımın, partimize gönül veren hiçbir teşkilat mensubumuzun şüphe duymamasını istiyorum.

AK Parti'yi değerlendirirken nereden geldiğini ve hangi istikamete ilerlediğini bir an olsun aklımızdan çıkarmayacağız. Kutlu bir hareket, uzun bir yürüyüş, sabırlı bir mücadele, 14 Ağustos 2001'de AK Parti olarak görünmüştür. Biz nevzuhur bir hareket değiliz, biz partilerden bir parti değiliz, biz bugünlere bir anda gelmedik. Bu hareketin, bu partinin temelinde ismi bilinen ya da bilinmeyen yüzlerce, binlerce fedakarın, cefakarın, kahramanın emeği var, alın teri var.

"BİZ BU NOKTAYA YENİLGİ YENİLGİ BÜYÜYEREK GELDİK"

Biz dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik, yürümüyoruz. Bu geldiğimiz noktaya düşe kalka geldik. Biz bu noktaya yenilgi yenilgi büyüyerek geldik. Baskılar gördük, zulümlere maruz kaldık, işkencelerden geçtik, hapislerde yattık, darbeler yedik, partilerimiz kapatıldı, yasaklandık, kovulduk, ötelendik, haksızlığa, hukuksuzluğa, zorbalığa uğradı. Ancak hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik, sabrımızı kaybetmedik, asla ve asla yılgınlığa kapılmadık.

İman varsa imkan var dedik, Allah büyüktür dedik, en hüzünlü anlarımızda Allah'ın yardımı yakındır dedik. Her seferinde düştüğümüz yerden doğrulduk, kalktık ve yolumuza kararlılıkla devam ettik. Şimdi bakıyorum AK Parti'nin son yerel seçimde aldığı oy oranları üzerinden bir taraf sevinç çığlıkları atıyor, bir taraf olumsuz karamsar bir tablo çiziyor, teşkilatlarımızın moralini bozmaya yönelik bir kampanya yürütüyor.

"BİZ BİTTİ DEMEDEN HİÇBİR ŞEY BİTMEZ"

Şunu çok net ifade etmek isterim: Bunlar AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamışlar. Bunlar, nereden nasıl geldiğimizi, nereye yürüdüğümüzü anlamamışlar. Bu hareketin kökleri çok derinde ve ufku çok geniş bir hareket olduğunu kavrayamamışlar. Şunu herkes görsün ve bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir. Biz bu ülkenin en dinamik partisiyiz. Heyecanımız ilk günkü gibi dipdiri. Biz üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Her alanda muazzam bilgi birikimine, tecrübeye sahibiz. Biz seçmenin mesajını okuruz, doğru okuruz, gerekeni yaparız. Arızaları düzeltir, eksikleri giderir tekrar yola koyuluruz.

"KİMSE SEVİNMESİN, UMUTLANMASIN"

Kimse sevinmesin, kimse umutlanmasın, kimse farklı hevesler peşinde koşmasın. Biz buradayız. Bu seçim sonuçlarını bir fırsat bilerek AK Parti'yi yıpratmaya, AK Parti'nin dengelerini bozmaya kalkışanları da gayet iyi biliyoruz, gayet iyi görüyoruz. Eleştiri tamam, özeleştiri tamam ama AK Parti'yi özellikle fedakarlık abidesi olan AK Parti teşkilatını eleştiri ya da özeleştiri maskesi altında hırpalamaya kalkışanlara da asla müsaade etmeyiz. Medyadan, sosyal medyadan, televizyon ekranlarından AK Parti'ye ayar vermeye çalışanlara kesinlikle rıza göstermeyiz. Milletimiz dışında hiç kimsenin yönlendirmesine ihtiyacımız yok. Partimizin ilgili kurulları her türlü detayı değerlendiriyor. Buradan muhalefete de ekmek çıkmaz.

"İŞİMİZE BAKACAĞIZ"

AK Parti üzerinden kendilerine şahsi ikbal devşirme emelleri olanlara da ekmek çıkmaz. Bakanlarımız, siz değerli milletvekillerimiz, bütün teşkilatımız bugünden itibaren hep birlikte halkımızın içine gireceğiz, başımız dik, özgüvenimiz yüksek, umudumuz tam bir biçimde milletimize hizmeti sürdüreceğiz.

Başkaları ne yaparlarsa yapsın biz işimize bakacağız, önümüze bakacağız, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu nasıl gerçekleştiririz buna bakacağız. Menzile kilitlenmiş ok misali hedeflerimize odaklanacağız. Çok açık söylüyorum bu harekette şımarıklık olmaz, bu harekette milletten, milletin değerlerinden, milletin ahvalinden, milletin gündeminden kopma asla olmaz."

Kaynak : PHA