Mardin'de TOKİ vasıtasıyla 10 bin 361 konutu tamamlayıp teslim ettiklerini, 716 konutun yapımını sürdürdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplamda 23 yatırıma dair çalışmaların da devam ettiğini belirterek, "Bundan sonra da aşkla Mardin'e hizmet edeceğiz" dedi.MARDİN (İGFA) -Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Artuklu Spor Salonu'ndaki kongreye, Mardin'in çeşitli ilçelerinden gelen partililer katıldı.

Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan salona, "Zalimler Filistin'i yok saydıkça bu varoluş mücadelesinin en güçlü gençlik hareketi AK Gençlik olacak", "Bu havada gidilmez muhalefete güvenilmez. Kulpu emperyalizmin elinde 'DEM'lik ve süzgeçlerine Türkiye teslim edilmez" ve "Halep'te, Hama'da Şam'da yıkacağız nemrutları zafer yakında" pankartları asıldı.

Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Mardin'in, asla sıradan bir şehir olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mardin, Türkiye'nin nüvesidir, özüdür, özetidir. Mardin'in bir mahallesi Bursa'ysa bir mahallesi Adana'dır. Bir mahallesi Saraybosna'ysa diğeri Halep'tir, Hama'dır, Humus'tur. Bir nakşı Abbasi ise diğer nakşı Selçuklu'dur. Bir nakşı Artuklu ise diğer nakşı Osmanlı'dır. Mardin bu toprakların kültürüdür, ihtişamıdır. Her köşesi tarihten, asırlık bir hatırayı taşıyan medeniyetler beşiğidir. Kimse boşuna heves etmesin, Mardin'le aramızın bozulmasına izin vermeyiz. Mardin'e namahrem ellerin uzanmasına göz yummayız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Mardin 8'inci Olağan İl Kongresi https://t.co/j1se7vokcC— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 20, 2024

"MARDİN, TÜRKİYE YÜZYILI'NDA DA DAĞ GİBİ YERİNDE DURACAK"

Salondakilerin, "AK Gençlik seninle gurur duyuyor" sloganlarına, "Ben de sizlerle gurur duyuyorum." karşılığını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Mardin üzerinde hesap yapanlar dün olduğu gibi yarın da hüsrana uğrayacaktır. Nifak siyasetini elinin tersiyle iten Mardin, inşallah Türkiye Yüzyılı'nda da dağ gibi yerinde duracak, tarihine, asaletine, ferasetine, binlerce yıllık değerlerine yakışan müstesna yerini koruyacaktır. Çünkü bu şehir, sinesinde yüzlerce yıldır barış içinde yaşattığı farklı inançlarla tüm dünyaya hoşgörü dersi vermektedir. İnşallah bundan sonra da Mardin birliğin, dayanışmanın, huzurun şehri olmaya devam edecektir. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz. Mardinli kardeşlerimize güveniyoruz."

MARDİN'E YÖNELİK YATIRIMLAR

Son 22 yılda Mardin'e güncellenmiş değerli toplam 480 milyar liralık yatırım yapıldığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalette 4,5 milyar lira, eğitimde 28 milyar lira, gençlik ve sporda 2 milyar lira. Sosyal yardımlarda 103 milyar lira, sağlıkta 8 milyar lira. Şu anda şehir hastanesi de yüzde 40'ın üzerine çıktı. İnşallah hızla onu da bitireceğiz. Çevre ve şehircilikte 77 milyar lira, ulaştırmada 28 milyar lira, tarım ve ormanda 164 milyar lira, sanayi ve teknolojide 4 milyar lira, enerjide, kamu ve özel toplam 50 milyar lira, kültür ve turizmde 2,3 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte toplam 10 milyar lira yatırım yaptık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'e 57 spor tesisi kazandırdıklarını, 1500 seyirci kapasiteli Midyat Spor Salonu'nun proje çalışmalarının sürdüğünü, 4 sağlık tesisinin yapım, 25 sağlık tesisinin ise ihale, proje ve arsa aşamalarının devam ettiğini söyledi.

Mardin'de, TOKİ vasıtasıyla 10 bin 361 konutu tamamlayıp teslim ettiklerini, 716 konutun yapımını sürdürdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehrimizde planladığımız 7 millet bahçesinden 4'ünü tamamladık. Nusaybin Millet Bahçesi'nin yapımı, diğer ikisinin ise yer seçimi ve proje çalışması devam ediyor. 29 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesine 257 kilometre daha ilave yaparak toplamda 286 kilometreye çıkardık. Mardin-Midyat Yolu'nu, Ceylanpınar-Kızıltepe Yolu'yla, Diyarbakır, Bismil, Batman güzergâhı, Silvan yolundaki şehir geçişi ve üst geçit köprüsüyle Savur Köprüsü'nü 2025 yılında, Mardin Kuzeydoğu Çevreyolu'nu ise 2026'da hizmete alıyoruz. Şanlıurfa-Mardin hızlı tren etüt projesinde sona geldik. Bir diğer projemiz, çift hatlı elektrikli ve sinyalli olarak planladığımız Nusaybin, Cizre, Silopi, Ovaköy yeni demir yolu projemizdir. Kalkınma Yolu Projemizin önemli bir kesimi olan bu yeni demir yolu projemizin ihalesi için inşallah seneye harekete geçiyoruz. Mardin lojistik merkezimizin birinci etabını tamamlayıp faal hâle getirdik. İkinci etabı için çalışmalarımız sürüyor. Mardin Havalimanı'na yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik. Veysel Eroğlu Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali sadece Mardin'in değil bölgenin kaderini değiştirecek nitelikte bir proje oldu. Ayrıca içme suyu ve sulama tesisleri, dere ıslahları, gölet gibi çeşitli alanlarda toplam 56 adet tesisi şehrimize kazandırdık. Toplam 23 yatırımımıza dair çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bundan sonra da aşkla Mardin'e hizmet edeceğiz."